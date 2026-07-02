BMW International Open startet mit Promis und neuem X5

Die 37. BMW International Open ist mit einem prominent besetzten Pro-Am-Turnier im Golfclub München Eichenried eröffnet worden. Trotz wechselhaften Wetters war die Vorfreude auf das Turnier, das von 1. bis 5. Juli 2025 ausgetragen wird, bereits deutlich spürbar. Wegen der Witterung konnte die Runde erst am Mittag starten und wurde auf neun Löcher verkürzt.

Auf dem Platz standen zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport und Unterhaltung gemeinsam mit den Golfprofis am Abschlag. Zu den Teilnehmern zählten die früheren Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Oliver Bierhoff ebenso wie die Basketballer Andreas Obst und Johannes Voigtmann vom FC Bayern München Basketball.

Sportstars und Schauspieler am Abschlag

Auch die NHL-Profis Moritz Seider und Tim Stützle zeigten in München Eichenried ihr Können mit dem kleinen Ball. Dazu kamen BMW M Motorsport Werksfahrer Jordan Pepper, die siebenmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt aus dem Rennrodeln sowie Bob-Doppelolympiasieger Johannes Lochner.

Aus Film und Fernsehen waren unter anderem Kai Wiesinger und Kostja Ullmann beim traditionellen Pro-Am dabei. Die Veranstaltung bildete damit einen stimmungsvollen Auftakt in die Turnierwoche der BMW International Open.