BMW International Open startet mit Promis und neuem X5

BMW International Open, Pro-Am, Paul Waring, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Johannes Lochner©BMW Group
Prominente aus Sport und Unterhaltung eröffneten in München Eichenried die Turnierwoche. Im Fokus steht auch der neue BMW X5 als Hole-in-One-Sonderpreis.
Die 37. BMW International Open ist mit einem prominent besetzten Pro-Am-Turnier im Golfclub München Eichenried eröffnet worden. Trotz wechselhaften Wetters war die Vorfreude auf das Turnier, das von 1. bis 5. Juli 2025 ausgetragen wird, bereits deutlich spürbar. Wegen der Witterung konnte die Runde erst am Mittag starten und wurde auf neun Löcher verkürzt.
Auf dem Platz standen zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport und Unterhaltung gemeinsam mit den Golfprofis am Abschlag. Zu den Teilnehmern zählten die früheren Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Oliver Bierhoff ebenso wie die Basketballer Andreas Obst und Johannes Voigtmann vom FC Bayern München Basketball.
Sportstars und Schauspieler am Abschlag
Auch die NHL-Profis Moritz Seider und Tim Stützle zeigten in München Eichenried ihr Können mit dem kleinen Ball. Dazu kamen BMW M Motorsport Werksfahrer Jordan Pepper, die siebenmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt aus dem Rennrodeln sowie Bob-Doppelolympiasieger Johannes Lochner.
Aus Film und Fernsehen waren unter anderem Kai Wiesinger und Kostja Ullmann beim traditionellen Pro-Am dabei. Die Veranstaltung bildete damit einen stimmungsvollen Auftakt in die Turnierwoche der BMW International Open.
Neuer BMW X5 als Sonderpreis
Begleitet wurde der Turnierstart von der Premiere des neuen BMW X5. Die fünfte Generation des Sports Activity Vehicles wurde am Vorabend im BMW Group Werk Spartanburg in den USA der Weltöffentlichkeit präsentiert. Fast zeitgleich konnten die Gäste der Tee-Off Night das Modell in der BMW Welt erleben.
Bei der BMW International Open ist der BMW X5 M60e xDrive in diesem Jahr der Sonderpreis für ein Hole-in-One an der 17. Spielbahn. Das Par-3-Loch ist damit besonders im Fokus: Der erste Spieler, dem dort ein Ass gelingt, erhält das Fahrzeug als Sonderpreis. Zu sehen ist das Modell sowohl am 17. Abschlag als auch im Tournament Village.
Plug-in-Hybrid mit sportlichem Anspruch
Der BMW X5 M60e xDrive beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden. Als M Performance Plug-in-Hybrid Modell steht er für die sportliche Speerspitze des Portfolios. Der neue BMW X5 soll nach Unternehmensangaben technische Innovationen, ein neues Design und Technologien der Neuen Klasse verbinden.
„Mit seiner beeindruckenden Präsenz und der perfekten Symbiose aus Komfort und Fahrfreude wurde der BMW X5 zum weltweiten Bestseller“, sagt Dr. Joachim Post, Entwicklungsvorstand der BMW AG. Die neueste Generation profitiere zusätzlich von den Technologien der Neuen Klasse und maximaler Antriebsvielfalt. Er sei überzeugt, dass der neue X5 wieder Maßstäbe in seiner Klasse setzen werde.
Turnierwoche mit starkem Auftakt
Mit dem Pro-Am, der Präsentation des neuen BMW X5 und dem prominenten Teilnehmerfeld ist die BMW International Open in München Eichenried sportlich und gesellschaftlich in die Turnierwoche gestartet. Im Mittelpunkt stehen nun die Bewerbe auf dem Platz und die Frage, ob an der 17. Spielbahn ein Hole-in-One gelingt.