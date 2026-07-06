Biogena begleitet Charity-Tour vom Nordkap nach Natternbach

Eine außergewöhnliche Charity-Radtour führte Walter Ablinger, Mario Großfurtner und Gerald Bischof vom Nordkap bis ins oberösterreichische Natternbach. Unter dem Titel „N2N – Nordkap to Natternbach“ legte das Trio 3.320 Kilometer, rund 24.000 Höhenmeter und sechs Länder zurück. Ziel der Tour war es, Spenden für zwei Familien mit beeinträchtigten Kindern aus Oberösterreich zu sammeln. Bereits mehr als 40.000 Euro kamen dabei zusammen. Die Spendensammlung läuft noch weitere zwei Monate.

Start am Nordkap, Ziel in Oberösterreich

Gestartet war die Charity-Challenge am 27. Mai 2026 am Nordkap. Die Route führte durch Norwegen, Finnland, Schweden, Deutschland, Tschechien und Österreich. Einen Ruhetag gab es während der gesamten Tour nicht.

Die Teilnehmer erlebten innerhalb eines Monats alle europäischen Vegetationszonen, schwierige Straßenverhältnisse, starken Regen und Temperaturunterschiede von bis zu 39 Grad. Neben der sportlichen Leistung stand vor allem der soziale Zweck im Mittelpunkt.

Walter Ablinger bewältigte Strecke mit dem Handbike

Ein besonderes Zeichen setzte Walter Ablinger. Der dreifache Paralympics-Teilnehmer und fünffache Paralympics-Medaillengewinner absolvierte die gesamte Strecke mit seinem Handbike, ausschließlich aus der Kraft seiner Arme.

„Diese Reise war eine unglaubliche Lebenserfahrung, körperlich wie mental. Als querschnittgelähmter Rollstuhlfahrer durfte ich auf dieser Tour erleben, wie gelebte Inklusion aussieht: mit großartigen Menschen, unzähligen Unterstützern und dem gemeinsamen Wunsch, anderen zu helfen. Die Distanz ausschließlich mit Armkraft zu bewältigen, hat mir einmal mehr gezeigt, wozu wir Menschen fähig sind. Unsere größte Motivation war aber immer die Unterstützung der beiden Familien. Diese Erfahrung wird mich mein Leben lang begleiten“, sagt Walter Ablinger.

Spenden für Familien aus Natternbach und Andorf

Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Gerald Bischof, Obmann des Vereins „Engal gibt's wiakle“. Die gesammelten Spenden kommen den Familien Ecklmayer aus Natternbach und Wallner aus Andorf zugute. Beide Familien leben täglich mit den Herausforderungen eines beeinträchtigten Kindes.

Mit der Tour wollten die Teilnehmer nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt, Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung setzen.

Biogena unterstützte die Charity-Challenge als Hauptsponsor

Biogena begleitete das Projekt als Hauptsponsor von Beginn an. Das österreichische Mikronährstoffunternehmen übernahm die Fixkosten der Reise, stellte die Radbekleidung zur Verfügung und unterstützte gemeinsam mit dem IKUNA Naturresort die Organisation der Zieleinfahrt.

Für Biogena-Gründer Dr. Albert Schmidbauer, der selbst aus Natternbach stammt, hatte das Projekt auch einen persönlichen Bezug.

„Die Geschichte von ,Nordkap to Natternbach‘ zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Menschen über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, um anderen zu helfen. Dieses außergewöhnliche Engagement, der Teamgeist und der Wille, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, passen hervorragend zu unseren Werten bei Biogena. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dieses Herzensprojekt als Hauptsponsor zu begleiten. Wir gratulieren allen Beteiligten zu dieser außergewöhnlichen Leistung und freuen uns, dass bereits mehr als 40.000 Euro für zwei betroffene Familien gesammelt werden konnten“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und Geschäftsführer von Biogena.

Die wichtigsten Fakten zur Charity-Tour

Die Tour „N2N – Nordkap to Natternbach“ startete am 27. Mai 2026 am Nordkap und endete am 27. Juni 2026 im Ikuna Naturresort in Natternbach. Insgesamt legten Walter Ablinger, Mario Großfurtner und Gerald Bischof mit drei Betreuern 3.320 Kilometer zurück. Die Strecke führte durch Norwegen, Finnland, Schweden, Deutschland, Tschechien und Österreich. Dabei bewältigten die Teilnehmer rund 24.000 Höhenmeter.

Veranstalter der Charity-Tour ist der Verein „Engal gibt's wiakle“, Hauptsponsor ist Biogena. Der Spendenstand liegt bereits bei mehr als 40.000 Euro.

Die Spendensammlung läuft noch weitere zwei Monate. Kontaktinformationen dazu finden sich auf www.engalgibtswiakle.at.