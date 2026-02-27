Rolls-Royce: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren

Punkten kann der Großmotorenhersteller in Krisenzeiten vor allem mit Notstromaggregaten für Rechenzentren und Panzermotoren. Unter der Marke MTU vertreibt Rolls-Royce Power Systems auch Großmotoren für Jachten und schwere Land- und Schienenfahrzeuge. Die Dieselaggregate sichern etwa auch Krankenhäuser und Flughäfen vor möglichen Stromausfällen ab.

11.000 Menschen arbeiten weltweit für den Konzern, mehr als die Hälfte davon in zwei Werken und anderen Unternehmensteilen am Hauptstandort Friedrichshafen. Mit einem Bonus von 2.800 Euro sollen sie am Unternehmenserfolg beteiligt werden.

Ein drittes Werk soll nun dazu kommen, wie Stratmann sagte. "Unsere Fabriken arbeiten an der Kapazitätsgrenze." Deshalb werde so stark investiert wie nie zuvor – weltweit. Der Spatenstich für Werk 3 ist für dieses Jahr geplant. 2028 soll es fertig werden.