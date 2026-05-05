Italien als Vorbild: Salzburg sperrt Autos aus Zentrum aus

Die Stadt Salzburg startet einen neuen Versuch, das im Sommer immer wieder auftretende Verkehrschaos in den Griff zu bekommen. Im Juli und im August wird die Durchfahrt für Pkw durch das Zentrum rund um die Staatsbrücke gesperrt. Die Regelung gilt für alle Autos, die von außerhalb des Salzburger Zentralraums kommen. Kontrolliert wird zunächst „klassisch“ mit Wachdiensten und Polizei, in Zukunft könnten einmal kamerabasierte Zufahrtssysteme wie in Italien zum Einsatz kommen.

Das Phänomen ist keineswegs neu: Besonders bei Regen nutzen zahlreiche Touristen aus den Urlaubsgemeinden im Umland Salzburgs das Schlechtwetter für einen Besuch der Stadt. Dabei fahren sie vorzugsweise mit dem eigenen Auto. Der starke Andrang sorgt dann im besten Fall für Verzögerungen auf den Straßen, im schlimmsten Fall für den kompletten Verkehrsstillstand: Nicht nur für die Öffis in der Stadt geht dann oft nichts mehr, auch Einsatzfahrzeuge tun sich schwer, an ihr Ziel zu kommen.