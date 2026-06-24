100 Jahre Mercedes-Benz: Wohin rollt der Stern?

Über die reine Mobilität hinaus gehen die Wohnprojekte in Dubai und Miami, die gemeinsam mit Partnern entstehen sollen. „Markenlizenzprojekte im Immobilienbereich sind für uns dabei ein strategisch relevantes Geschäftsfeld, mit dem wir neue emotionale Berührungspunkte zur Marke schaffen“, sagt Schenk.

Zumindest beim Wohnen scheint man bei Mercedes auch in Zukunft offensiv auf Luxus zu setzen. Beim Kerngeschäft sieht das anders aus. Mercedes-Chef Ola Källenius hatte eine Luxusstrategie verfolgt. Im Geschäftsbericht 2023 etwa hieß es zur Pkw-Strategie: „Denken und Handeln als Luxusmarke.“ Davon ist heute nicht mehr die Rede. Die Schwaben haben ihren Kurs korrigiert.

Sich auf Topmodelle zu fokussieren, also auf weniger Autos, dafür aber jene mit höheren Gewinnspannen, habe nicht so gut funktioniert, sagt Autoexpertin Helena Wisbert, die als Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg lehrt. Mercedes sei ein Volumenhersteller und keine Manufaktur.

Immerhin: Im direkten Wettbewerbsumfeld der Premiumautobauer stehe Mercedes-Benz wie keine andere Marke für Luxus, Prestige und Status, sagt Wisbert. Mercedes habe es geschafft, über einen langen Zeitraum eine erfolgreiche Marke aufzubauen und sich von den Kernwettbewerbern BMW und Audi abzugrenzen.