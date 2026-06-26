VW könnte bis zu 100.000 Stellen streichen

Zwei Jahre nach einem erbitterten Tarifkonflikt steht beim deutschen Autogiganten Volkswagen (VW) offenbar vor einem erneuten Streit um Einsparungen. Konzernchef Oliver Blume will den Sparkurs noch einmal deutlich verschärfen, hieß es am Freitag in einem Medienbericht. Bereits Anfang Juli soll der Aufsichtsrat darüber beraten. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten umgehend Widerstand gegen die Pläne an. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen.

Das wären doppelt so viele wegfallende Jobs als bisher geplant. Vier Werke in Deutschland könnten sogar komplett schließen, schrieb das Manager Magazin. Die Pläne seien Teil des neuen Zielbilds 2030, das der Vorstand am Mittwoch behandelt habe. Das letzte Wort habe nun der Aufsichtsrat, der am 9. Juli darüber beraten solle.