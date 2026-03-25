Laden günstiger als Tanken: Ölkrise rückt E-Autos in den Fokus

Der teure Sprit macht Elektroautos attraktiver. Zwar war zuhause Laden schon vor der Ölpreisrally günstiger als Tanken, aber seit Benzin und Diesel bei 2 Euro oder darüber liegen, lässt sich mit E-Autos noch mehr sparen. Kosten 100 Kilometer mit einem Verbrenner bei den aktuellen Preisen 13 bis 15 Euro, sind es bei Elektroautos zwischen 6 und 13 Euro, abhängig davon, ob man zuhause lädt oder unterwegs Schnelllader nützt. Noch besser fährt man mit Strom vom eigenen Dach.

Ein Auto mit Dieselmotor, das 6 Liter pro 100 Kilometer verbrennt, kommt bei einem Literpreis von 2,19 Euro auf Spritkosten von 13,14 Euro für 100 Kilometer, ein Benziner mit einem Verbrauch von 7,5 Liter pro 100 Kilometer kommt bei einem Preis von 1,89 Euro pro Liter auf 14,18 Euro. Ein E-Auto, das 19 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer verbraucht und ausschließlich zuhause geladen wird, kostet bei den derzeitigen Strompreisen von unterm Strich 34 Cent pro kWh pro 100 Kilometer 6,46 Euro. Wer Schnellladestationen nützt, wo der Strom 0,69 Euro pro kWh kostet, kommt auf 13,11 Euro pro 100 Kilometer.