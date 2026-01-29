Zurück zu Knopf und Schalter: Warum Autos wieder einfacher bedienbar werden

Touchscreens sind für Hersteller attraktiv, weil sie Innenräume aufgeräumt wirken lassen und Funktionen per Software nachreichen können. In der Praxis bedeutet „alles im Menü“ aber oft: Blick weg von der Straße, Suche nach Symbolen, mehrere Eingabeschritte. Diese Sekunden der Abgelenktheit summieren sich während der Fahrt und werden zum Problem, wenn während der Fahrt Temperatur, Lüfter oder anderes nachjustiert wird.

Die Kritik kommt längst nicht nur von Nostalgikern. Sicherheitsforscher und Verkehrsbehörden messen seit Jahren, wie stark visuell manuelle Bedienaufgaben die Aufmerksamkeit binden. Die zentrale Frage lautet dabei nicht, ob ein Bildschirm da ist, sondern ob häufig genutzte Funktionen ohne visuelle Kontrolle sicher erreichbar sind.