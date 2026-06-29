Graz Riverdays bringen Wassersport auf die Mur

Wenn die Mur zur Bühne wird, verwandeln die Graz Riverdays presented by Kronen Zeitung die Grazer Innenstadt in einen Treffpunkt für Wassersport, Bewegung und gemeinsames Erleben. Von 27. Juni bis 3. Juli 2026 erwartet Teilnehmer und Besucher ein Programm mit sportlichen Bewerben, Wettkämpfen und Mitmachangeboten direkt am Wasser und mitten in der Stadt.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an erfahrene Sportler. Auch Hobbyathlet, Firmen, Vereine, Freundesgruppen, Schulgruppen und Wassersportbegeisterte können aktiv teilnehmen, neue Sportarten ausprobieren und die Mur aus einer besonderen Perspektive erleben.

Drachenbootregatta für Teamgeist und guten Zweck

Ein Highlight der Graz Riverdays ist die Drachenbootregatta präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse am 27. Juni 2026. Im Mittelpunkt stehen Teamgeist, Gemeinschaft und soziales Engagement. In Kooperation mit dem Lions Club Graz-Schlossberg wird für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt. Jedes teilnehmende Team leistet damit nicht nur sportlich, sondern auch sozial einen Beitrag.

Ob Unternehmen, Vereine, Freundesgruppen, Studierende oder Schulgruppen: Die Drachenbootregatta bietet die Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu werden und Zusammenhalt auf der Mur zu zeigen. Der sportliche Wettkampf sorgt zugleich für Spannung, Emotionen und Stimmung bei Teilnehmer und Zuschauer.

Mitmachen auf der Mur: Kajak, SUP, Rafting und Big SUP

Die Graz Riverdays sind nicht nur eine Veranstaltung zum Zuschauen, sondern vor allem zum Mitmachen. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums laden Angebote dazu ein, die Mur selbst zu erleben und verschiedene Wassersportarten auszuprobieren.

Beim Kajakfahren können Teilnehmer erste Erfahrungen am Wasser sammeln und die Grundlagen kennenlernen. Beim Stand-up-Paddling stehen Balance, Bewegung und Naturerlebnis im Mittelpunkt. Für mehr Action sorgt das Rafting-Angebot, bei dem gemeinsames Agieren im Boot gefragt ist.

Besonders viel Freude verspricht auch das Big SUP. Auf einem überdimensionalen Stand-up-Paddleboard stehen Teamwork, Balance und gemeinsames Lachen im Vordergrund. Das Angebot eignet sich für Familien, Gruppen, Freundeskreise und Firmen.

SUP Alps Trophy bringt Wettkampfsport nach Graz

Neben der Drachenbootregatta rückt auch der Stand-up-Paddling-Sport in den Fokus. Mit den SUP-Bewerben am 27. und 28. Juni 2026 wird ein sportliches Format auf die Mur gebracht, bei dem ambitionierte SUP-Sportler ihr Können zeigen.

Die Bewerbe richten sich nicht ausschließlich an Profis. Auch interessierte und sportbegeisterte Teilnehmer können Wettkampfluft mitten in Graz schnuppern. Gefragt sind Balance, Ausdauer, Technik und Konzentration, wenn die Athlet auf ihren Boards um Platzierungen kämpfen.

Für Besucher wird Stand-up-Paddling dabei aus nächster Nähe als dynamischer Wettkampfsport erlebbar. Die SUP Alps Trophy verbindet Sport, urbane Kulisse und Wassersport-Erlebnis mitten in Graz.

Kanu-Staatsmeisterschaften als sportlicher Höhepunkt

Ein weiterer Programmpunkt der Graz Riverdays sind die Kanu-Staatsmeisterschaften am 28. Juni 2026. Erfahrene Athlet treten auf der Mur gegeneinander an und kämpfen um Titel und Platzierungen. Geschwindigkeit, Technik, Präzision und taktisches Können stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Rennen zeigen, wie vielseitig und professionell der Kanusport ist. Für das Publikum entsteht ein spannender Einblick in eine Sportart, die Kraft, Koordination und Erfahrung verbindet. Zugleich verleihen die Staatsmeisterschaften den Graz Riverdays zusätzliche sportliche Bedeutung.

Die Mur als Erlebnisraum mitten in Graz

Die Graz Riverdays zeigen das Potenzial der Mur als sportlicher, gesellschaftlicher und touristischer Erlebnisraum. Mitten in der Stadt entsteht von 27. Juni bis 3. Juli 2026 ein Festival, das Wasser, Bewegung, Natur und urbanes Leben verbindet.

Besucher können Bewerbe verfolgen, Teams anfeuern, neue Sportarten kennenlernen oder selbst aktiv werden. Die Kombination aus Drachenbootregatta, SUP Alps Trophy, Kanu-Staatsmeisterschaften und offenen Mitmachangeboten macht die Graz Riverdays zu einem vielseitigen Veranstaltungsformat für unterschiedliche Zielgruppen.

Ob als Team bei der Drachenbootregatta, als Starter bei den SUP- oder Kanu-Bewerben, als Teilnehmer bei einem Mitmachangebot, als Fan am Ufer oder als neugierige Besucher:in: Die Graz Riverdays laden dazu ein, Wassersport hautnah zu erleben und die Mur neu zu entdecken.