Mehr Reichweite, mehr Platz: BYD will Europas meistumkämpftes Autosegment aufmischen

Ein Elektromotor treibt an, ein Benziner unterstützt

Das Herzstück des Dolphin G DM-i ist BYDs eigenentwickeltes DM-System. Das Prinzip dahinter ist einfach erklärt: Ein Elektromotor mit 163 PS übernimmt in den meisten Situationen den Antrieb, ein 1,5-Liter-Benzinmotor springt bei Bedarf ein, lädt die Batterie nach oder arbeitet gemeinsam mit dem Elektromotor. Das Fahrzeug regelt das alles automatisch. Im Ergebnis soll sich der Dolphin G DM-i im Alltag ähnlich anfühlen wie ein Elektroauto: leise, direkt, ohne spürbare Schaltvorgänge. Wer längere Strecken fährt, muss nicht auf eine Ladesäule warten.

Die Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde gibt BYD mit 8,3 Sekunden an, den gewichteten Kraftstoffverbrauch bei vollständig geladener Batterie mit 1,4 Litern auf 100 Kilometer.

Die Einstiegsvariante Active kommt mit einer 7,42-kWh-Batterie und einer elektrischen Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Die drei weiteren Varianten Boost, Comfort und Sport erhalten eine 18,3-kWh-Batterie, die sich per DC-Schnellladen in rund 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lässt.

Kleines Auto, erstaunlich viel Platz

Auf 4,16 Metern Außenlänge ordnet sich der Dolphin G DM-i klar im Kernbereich des europäischen B-Segments ein und bleibt damit handlich genug für die Stadt. Innen fällt das Platzangebot für die Fahrzeugklasse großzügig aus: Der Kofferraum fasst 425 Liter, mit umgeklappten Rücksitzlehnen sind es bis zu 1.225 Liter. Das Cockpit ist klar strukturiert, je nach Ausstattung gibt es einen 10,1- oder 12,8-Zoll-Touchscreen. Da der Gangwahlhebel an der Lenksäule sitzt, bleibt der Bereich zwischen den Vordersitzen vollständig für Ablagen frei.