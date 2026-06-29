Mehr Reichweite, mehr Platz: BYD will Europas meistumkämpftes Autosegment aufmischen

Mit dem Dolphin G DM-i bringt der chinesische Autobauer einen Plug-in-Hybrid-Kleinwagen, der nach eigenen Angaben weiter kommt als die meisten Konkurrenten seiner Klasse. In Österreich sollen die Bestellungen noch vor den Sommerferien beginnen.
Das B-Segment gilt in Europa als das wichtigste und umkämpfteste im gesamten Automobilmarkt. Nun dringt BYD tiefer in dieses Kerngeschäft vor. Der chinesische Autobauer präsentiert den Dolphin G DM-i, einen Plug-in-Hybrid-Hatchback, der nach eigenen Angaben das erste Modell ist, das BYD speziell für den europäischen Markt entwickelt hat.
Was das Fahrzeug auf dem Papier verspricht, ist für die Fahrzeugklasse bemerkenswert: In der Hauptvariante soll der Dolphin G DM-i rein elektrisch bis zu 105 Kilometer weit kommen, bei voller Batterie und vollem Tank sollen es insgesamt bis zu 1.040 Kilometer sein. Ob diese WLTP-Werte den Alltag verlässlich abbilden, muss sich freilich erst zeigen.
Ein Elektromotor treibt an, ein Benziner unterstützt
Das Herzstück des Dolphin G DM-i ist BYDs eigenentwickeltes DM-System. Das Prinzip dahinter ist einfach erklärt: Ein Elektromotor mit 163 PS übernimmt in den meisten Situationen den Antrieb, ein 1,5-Liter-Benzinmotor springt bei Bedarf ein, lädt die Batterie nach oder arbeitet gemeinsam mit dem Elektromotor. Das Fahrzeug regelt das alles automatisch. Im Ergebnis soll sich der Dolphin G DM-i im Alltag ähnlich anfühlen wie ein Elektroauto: leise, direkt, ohne spürbare Schaltvorgänge. Wer längere Strecken fährt, muss nicht auf eine Ladesäule warten.
Die Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde gibt BYD mit 8,3 Sekunden an, den gewichteten Kraftstoffverbrauch bei vollständig geladener Batterie mit 1,4 Litern auf 100 Kilometer.
Die Einstiegsvariante Active kommt mit einer 7,42-kWh-Batterie und einer elektrischen Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Die drei weiteren Varianten Boost, Comfort und Sport erhalten eine 18,3-kWh-Batterie, die sich per DC-Schnellladen in rund 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lässt.
Kleines Auto, erstaunlich viel Platz
Auf 4,16 Metern Außenlänge ordnet sich der Dolphin G DM-i klar im Kernbereich des europäischen B-Segments ein und bleibt damit handlich genug für die Stadt. Innen fällt das Platzangebot für die Fahrzeugklasse großzügig aus: Der Kofferraum fasst 425 Liter, mit umgeklappten Rücksitzlehnen sind es bis zu 1.225 Liter. Das Cockpit ist klar strukturiert, je nach Ausstattung gibt es einen 10,1- oder 12,8-Zoll-Touchscreen. Da der Gangwahlhebel an der Lenksäule sitzt, bleibt der Bereich zwischen den Vordersitzen vollständig für Ablagen frei.
Von einfach bis sportlich: vier Ausstattungslinien
BYD bietet den Dolphin G DM-i in vier Varianten an. Die Einstiegslinie Active enthält bereits LED-Licht, Einparkhilfe rundum und Smartphone-Anbindung. Ab der Linie Boost kommen Sitzheizung, beheiztes Lenkrad und die sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion hinzu, mit der sich externe Elektrogeräte direkt über das Fahrzeug betreiben lassen, vom Laptop bis zum Outdoor-Grill. Die Comfort-Variante wartet mit Panoramaglasdach, Head-up-Display und vollständiger Google-Integration auf. Die Sportversion ergänzt dunkle 18-Zoll-Felgen und Sitzbezüge mit Alcantara- und Veloursakzenten.
Serienmäßig sind alle vier Varianten mit einem umfangreichen Paket an Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, darunter adaptiver Tempomat, Totwinkelassistent sowie Querverkehrswarnung vorne und hinten.
Bestellstart in Kürze, Lieferung ab Herbst
Sechs Außenfarben stehen zur Wahl: Skiing White, Time Grey, Obsidian Black, Ocean Blue, Oxford White und Orange Sunset. Preise hat BYD für den österreichischen Markt bislang nicht genannt. Die Bestellbücher bei den heimischen Händlerinnen und Händlern sollen noch vor den Sommerferien öffnen, die ersten Fahrzeuge sollen im Frühherbst ausgeliefert werden.