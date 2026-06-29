Flughafen Wien ist bester Airport Europas 2026

Der Flughafen Wien ist „Best European Airport 2026“ in der Kategorie „25 bis 40 Millionen Passagiere“. Die Auszeichnung wurde am 23. Juni 2026 vom internationalen Flughafenverband ACI Europe in Prag an Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger übergeben. Nach 2022 geht der renommierte Award damit bereits zum zweiten Mal an den Wiener Airport.

Gewürdigt wurden die starke operative Leistung des Standorts, hohe Pünktlichkeit, kurze Wartezeiten und ein laufend verbessertes Reiseerlebnis für Passagiere. Auch Fortschritte bei Klimaschutz, Barrierefreiheit, Mitarbeiterorientierung und verantwortungsvoller Unternehmensführung flossen in die Bewertung ein. Grundlage waren die drei strategischen Schwerpunkte, die ACI für das Jahr 2026 definiert hat: operative Effizienz, Servicequalität und ESG-Kriterien.

Anerkennung für Servicequalität am Flughafen Wien

Für die Vorstände der Flughafen Wien AG, Julian Jäger und Günther Ofner, ist die Auszeichnung eine besondere Anerkennung für die tägliche Arbeit am Standort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden gemeinsam mit Airlines, Behörden und Dienstleistungsbetrieben rund um die Uhr daran arbeiten, Passagieren ein verlässliches und komfortables Reiseerlebnis zu bieten, auch bei hohem Passagieraufkommen.

Mit Investitionen wie der Süderweiterung des Terminal 3 setze der Flughafen Wien seinen Qualitätskurs konsequent fort. Der erste Platz bei den ACI Europe Best Airports Awards sei eine Auszeichnung, auf die das gesamte Flughafen-Team stolz sein könne.

Einer der wichtigsten Awards der europäischen Luftfahrt

Der „Best European Airport“-Award von ACI Europe zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Luftfahrtbranche. Er würdigt Flughäfen, die durch starke Leistungen, innovative Ansätze und eine vorbildliche Weiterentwicklung überzeugen.

Für das Jahr 2026 standen insbesondere operative Effizienz, Servicequalität sowie Fortschritte bei Umweltthemen, sozialer Verantwortung und nachhaltiger Unternehmensführung im Mittelpunkt der Bewertung. Damit bestätigt die Auszeichnung die langfristige Qualitätsstrategie des Flughafen Wien.

Passagiererlebnis im Fokus

Auch bei der Servicequalität zählt der Flughafen Wien zu den führenden Airports Europas. Er ist einer der wenigen europäischen Flughäfen mit der Level-4-Customer-Experience-Akkreditierung der ACI.

Ein datenbasiertes Qualitätsmonitoring, unter anderem über ASQ-Umfragen und ein integriertes „Voice of Customer“-Dashboard, soll Schwachstellen in der Customer Journey frühzeitig sichtbar machen. Die Gesamtzufriedenheit der Passagiere stieg laut den vorliegenden Angaben von 3,87 im Jahr 2023 auf 4,11 im Jahr 2025.

Dazu tragen abteilungsübergreifende Workshops, begleitende Flüge, Fokusgruppen und Eye-Tracking bei. Bereits zuvor wurde Wien von der ACI bei den ASQ Customer Experience Awards in der Kategorie der Flughäfen mit 25 bis 40 Millionen Passagieren ausgezeichnet.

Terminal 3 wird erweitert

Der Flughafen Wien entwickelt seine Infrastruktur weiter. Ein zentrales Projekt ist die weit fortgeschrittene Süderweiterung des Terminal 3. Ab 2027 sollen Reisende auf mehr als 70.000 Quadratmetern neue Lounges, großzügige Aufenthaltsbereiche sowie ein erweitertes Shopping- und Gastronomieangebot nutzen können.

Geplant sind rund 30 neue Shops und Restaurants. Genannt werden unter anderem DO & CO, Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, NENI, Veganista und JuiceFactory.

Mit dem Titel „Best European Airport 2026“ sieht ACI Europe den Weg des Flughafen Wien zu einem nachhaltigen, serviceorientierten und zukunftsgerichteten Mobilitätsstandort bestätigt.