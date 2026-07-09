Hella fordert verbindliche Standards für Hitzeschutz

Der Sonnenschutzanbieter Hella fordert verbindliche Standards für den Hitzeschutz bei Neubauten und Sanierungen. Nach Ansicht des Osttiroler Unternehmens muss sommerlicher Wärmeschutz in der Bauplanung denselben Stellenwert erhalten wie die Wärmeversorgung im Winter. Betroffen sind nicht nur Wohnungen, sondern auch Schulen, Büros, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und andere öffentliche Gebäude.

In Innenräumen steigen die Temperaturen laut Hella zunehmend auf 30 Grad Celsius und mehr. Das hat Folgen für Gesundheit, Lebensqualität und Produktivität. Herz-Kreislauf-Probleme, Konzentrationsschwierigkeiten, schlechter Schlaf und Erschöpfung gehören für viele Menschen inzwischen zur sommerlichen Belastung.

„Die Gefahren von Hitzewellen werden immer noch unterschätzt“, sagt Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella Gruppe. Hitzeschutz sei „keine Frage des Budgets, sondern von Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit“. Bund, Länder und Gemeinden seien in der Verantwortung, öffentliche Gebäude rasch hitzefit zu machen und die Bevölkerung wirksam vor den Folgen zunehmender Hitzewellen zu schützen.

Gebäude prägen die Hitzebelastung

Wie stark Menschen unter Hitze leiden, hängt wesentlich von der Qualität der Gebäude ab. Große unbeschattete Glasflächen, fehlender außenliegender Sonnenschutz sowie unzureichend gedämmte Fassaden und Dächer können dazu führen, dass sich Innenräume stark aufheizen und die Wärme lange speichern.

Besonders betroffen sind Dachgeschosse, ältere Bestandsgebäude und Gebäude mit großen Glasfassaden. Dort, wo Gebäude konsequent verschattet und mit wirksamen Sonnenschutzlösungen ausgestattet sind, können Innenräume laut Hella um bis zu zehn Grad Celsius kühler bleiben. Das verbessert den Wohnkomfort, schafft bessere Lernbedingungen und entlastet Arbeitsplätze sowie Einrichtungen für Kinder, Patientinnen und Patienten oder pflegebedürftige Menschen.