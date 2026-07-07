Casinos Austria Gruppe besteht Audits ohne Abweichungen

Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe hat ihre aktuellen Rezertifizierungsaudits erfolgreich abgeschlossen. Seit März 2026 wurden zentrale Managementsysteme der Unternehmensgruppe in mehreren Prüfzyklen von externen Auditor überprüft. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Alle Audits wurden ohne Nichtkonformitäten absolviert.

Geprüft wurden unter anderem das Compliance Management System, Maßnahmen zur Corporate Social Responsibility, Responsible Gaming sowie Anti-Korruptionsmaßnahmen. Im Bereich Responsible Gaming wurden im Rahmen des gemeinsamen Audits mit Compliance die Standards der European Casino Association und der European Lotteries sowie das Überwachungsaudit der Global Gambling Guidance Group erfolgreich abgeschlossen.

Audits in Zentrale, Casinos und Winwin-Outlets

Die Prüfungen fanden nicht nur in der Unternehmenszentrale statt. Auch mehrere Standorte wurden einbezogen, darunter die Casinos in Linz, Baden, Salzburg, Kitzbühel und Graz sowie Winwin-Outlets in St. Pölten, Hallein und Wien.

Im Zuge der Audits wurde der Unternehmensgruppe ein außergewöhnlich hohes und konstant betriebenes Niveau ihrer Managementsysteme attestiert. Besonders hervorgehoben wurde, dass die nachhaltige Aufrechterhaltung eines solchen Standards eine Leistung sei, die nur wenige Organisationen in dieser Form erreichen. Das Feedback verweist auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und den hohen Reifegrad der implementierten Systeme über viele Jahre hinweg.

Responsible Gaming und Compliance im Fokus

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe, sieht in der Rezertifizierung mehr als eine formale Bestätigung. „Die erneute erfolgreiche Rezertifizierung ist für uns weit mehr als eine formale Bestätigung. Sie zeigt, dass wir unserer Verantwortung gegenüber Gesellschaft, Spielteilnehmer und Mitarbeiter konsequent gerecht werden. Gerade in sensiblen Bereichen wie Responsible Gaming und Compliance sind Transparenz und nachhaltiges Vertrauen entscheidend. Dass dieses Vertrauen regelmäßig durch unabhängige Auditor bestätigt wird, ist ein starkes Signal – nach innen wie nach außen.“

Auch Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien GmbH, betont die Bedeutung der Ergebnisse für Stabilität, Sicherheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. „Die Ergebnisse der Rezertifizierungsaudits zeigen, dass unsere Managementsysteme nicht nur den formalen Anforderungen entsprechen, sondern auf einem stabilen und hochprofessionellen Niveau betrieben werden. Für uns ist das ein zentraler Faktor für wirtschaftliche Verlässlichkeit, effiziente Prozesse und wirksame Risikosteuerung. Die bestätigte Qualität unserer Systeme schafft Vertrauen bei Partnern, Behörden und Stakeholdern.“

Teil nachhaltiger Unternehmensführung

Die regelmäßigen Rezertifizierungs- und Überwachungsaudits sind Teil der Governance-Struktur der Unternehmensgruppe. Sie sollen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichern, Transparenz stärken und die kontinuierliche Weiterentwicklung interner Prozesse fördern.

Mit den erfolgreich abgeschlossenen Audits 2026 bekräftigt die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe ihren Anspruch, hohe Standards in den Bereichen Sicherheit, Verantwortung und Compliance dauerhaft zu gewährleisten. Nach Angaben der Unternehmensgruppe trugen auch die Mitarbeiter durch ihr Engagement und ihre Professionalität wesentlich zum erfolgreichen Abschneiden bei.