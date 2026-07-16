Denza bringt ersten Geländewagen nach Europa

ie chinesische Automarke Denza erweitert ihr Angebot in Europa. Mit dem Bao 5 bringt die zum BYD-Konzern gehörende Marke erstmals einen Geländewagen auf den europäischen Markt. Das Modell soll technische Geländetauglichkeit mit dem Komfort und der digitalen Ausstattung eines Oberklassefahrzeugs verbinden.

Der Bao 5 ist 4,92 Meter lang, bietet Platz für fünf Personen und wird als Plug-in-Hybrid angeboten. Ein Benzinmotor und zwei Elektromotoren erreichen gemeinsam eine Leistung von 544 PS. Rein elektrisch soll das Fahrzeug nach WLTP bis zu 90 Kilometer zurücklegen können. Mit vollständig geladener Batterie und vollem Tank nennt der Hersteller eine Gesamtreichweite von bis zu 835 Kilometern.

Denza setzt auf das wachsende SUV-Segment

Mit dem neuen Modell richtet sich Denza an Kundinnen und Kunden, die ein geräumiges Fahrzeug für den Alltag suchen, zugleich aber Wert auf Geländefähigkeit legen. Die Konstruktion mit Leiterrahmen, elektronischen Differenzialsperren und einer speziellen Fahrwerkssteuerung ist auf Fahrten abseits befestigter Straßen ausgelegt.

„Premiumkundinnen und -kunden in Europa lieben SUVs“, sagt Stella Li, Executive Vice President von BYD. Der Bao 5 solle sowohl im städtischen Alltag als auch auf längeren Fahrten und im Gelände eingesetzt werden können.

Das Fahrzeug wird in den beiden Ausstattungsvarianten Elegance und Ultimate angeboten. Die höher positionierte Ultimate-Version verfügt über ein hydraulisch gesteuertes Fahrwerk, das die Bodenfreiheit verändern und das Fahrzeug auf unebenem Untergrund automatisch ausrichten kann. In der höchsten Position erreicht der Bao 5 eine Bodenfreiheit von 310 Millimetern.

Elektrische Kurzstrecken, Hybridantrieb für lange Fahrten

Im Alltag soll der Bao 5 viele Strecken rein elektrisch bewältigen können. Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 31,8 Kilowattstunden. An einer Schnellladestation soll sie laut Hersteller innerhalb von 16 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden können.

Der Benzinmotor dient vor allem dazu, die Batterie und die Elektromotoren mit Energie zu versorgen. Den gewichteten Kraftstoffverbrauch gibt Denza mit 4,2 Litern pro 100 Kilometer an. Der CO₂-Ausstoß soll bei 94 Gramm pro Kilometer liegen.

Trotz seiner Größe beschleunigt der Bao 5 je nach Ausstattung in 4,8 beziehungsweise 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h.

Viel Platz und digitale Ausstattung

Im Innenraum setzt Denza auf mehrere Bildschirme und eine umfangreiche Komfortausstattung. Neben einem digitalen Instrumentendisplay und einem zentralen Touchscreen erhält auch die Person auf dem Beifahrersitz einen eigenen Bildschirm. Das Infotainmentsystem nutzt Dienste von Google, darunter Google Maps, Google Assistant und den Google Play Store.

Zur Ausstattung gehören je nach Variante beheizte und belüftete Sitze, Massagefunktionen, ein Audiosystem von Devialet und kabellose Ladeflächen für Smartphones. In der Mittelkonsole befindet sich zudem ein Fach, das Getränke und Lebensmittel kühlen oder erwärmen kann.

Das Kofferraumvolumen beträgt 475 Liter. Bei umgeklappter Rückbank stehen bis zu 1.736 Liter zur Verfügung, wenn der Stauraum bis zum Dach genutzt wird.

Verkaufsstart im Sommer geplant

Zur Sicherheitsausstattung zählen elf Airbags, eine 360-Grad-Kamera, Spurhalteassistenten, eine intelligente Geschwindigkeitsregelung und Warnsysteme für querenden Verkehr. Die Karosseriestruktur besteht nach Angaben des Herstellers zu 96 Prozent aus hochfestem Stahl.

Denza will den Bao 5 im Laufe des Sommers in Europa einführen. Zu Preisen und konkreten Verkaufsstarts in einzelnen Ländern macht das Unternehmen bislang keine Angaben.