Biogena wird offizieller Supplementpartner von Fortuna Düsseldorf

Biogena, österreichischer Marktführer für wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffpräparate, und Fortuna Düsseldorf starten zur Saison 2026/27 eine gemeinsame Partnerschaft. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die gezielte Förderung des Damenfußballs: Als offizieller Supplementpartner der Mädchen- und Frauenteams wird Biogena die Sportlerinnen künftig mit hochwertigen Mikronährstofflösungen und sportwissenschaftlicher Expertise begleiten.

Die Partnerschaft verbindet zwei Organisationen, die Leistung, Entwicklung und nachhaltige Förderung junger Talente in den Mittelpunkt stellen. Neben der Versorgung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln wird BIOGENA die Spielerinnen der Fortuna jährlich mit umfassender Leistungsdiagnostik unterstützen. Ziel ist es, individuelle Potenziale zu erkennen und optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden, Regeneration und sportliche Entwicklung zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fortuna Düsseldorf. Besonders begeistert uns der gemeinsame Fokus auf den Mädchen- und Frauenfußball. Junge Athletinnen bestmöglich auf ihrem sportlichen Weg zu begleiten und ihnen wissenschaftlich fundierte Unterstützung zu bieten, entspricht genau unserem Anspruch als Gesundheitsunternehmen“, sagt Stefan Klinglmair, COO der Biogena Group.