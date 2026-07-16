Biogena wird offizieller Supplementpartner von Fortuna Düsseldorf

Fokus auf die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs
Biogena, österreichischer Marktführer für wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffpräparate, und Fortuna Düsseldorf starten zur Saison 2026/27 eine gemeinsame Partnerschaft. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die gezielte Förderung des Damenfußballs: Als offizieller Supplementpartner der Mädchen- und Frauenteams wird Biogena die Sportlerinnen künftig mit hochwertigen Mikronährstofflösungen und sportwissenschaftlicher Expertise begleiten.
Die Partnerschaft verbindet zwei Organisationen, die Leistung, Entwicklung und nachhaltige Förderung junger Talente in den Mittelpunkt stellen. Neben der Versorgung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln wird BIOGENA die Spielerinnen der Fortuna jährlich mit umfassender Leistungsdiagnostik unterstützen. Ziel ist es, individuelle Potenziale zu erkennen und optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden, Regeneration und sportliche Entwicklung zu schaffen.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fortuna Düsseldorf. Besonders begeistert uns der gemeinsame Fokus auf den Mädchen- und Frauenfußball. Junge Athletinnen bestmöglich auf ihrem sportlichen Weg zu begleiten und ihnen wissenschaftlich fundierte Unterstützung zu bieten, entspricht genau unserem Anspruch als Gesundheitsunternehmen“, sagt Stefan Klinglmair, COO der Biogena Group.
Damenfußball gezielt stärken
Der Mädchen- und Frauenfußball entwickelt sich dynamisch und gewinnt sowohl gesellschaftlich als auch sportlich zunehmend an Bedeutung. Mit der Partnerschaft setzen Biogena und Fortuna Düsseldorf ein klares Zeichen für die gezielte Förderung weiblicher Talente und die Schaffung professioneller Rahmenbedingungen für deren sportliche Entwicklung.
„Der Mädchen- und Frauenfußball hat sich bei der Fortuna in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und unser Anspruch ist es, unseren Spielerinnen bestmögliche Bedingungen für ihre sportliche Entwicklung zu bieten. Umso mehr freuen wir uns, mit Biogena einen Partner an unserer Seite zu haben, der uns gezielt unterstützt und seine Expertise im Bereich Leistungsfähigkeit und Gesundheit einbringt“, sagt Lisa Weiß, Sportliche Koordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball bei Fortuna Düsseldorf.
Wissenschaftliche Expertise trifft auf Spitzensport
Mit mehr als 360 wissenschaftlich entwickelten Premium-Produkten, einem klaren Bekenntnis zur Forschung und einem ganzheitlichen Verständnis für Wohlbefinden zählt Biogena zu den führenden Unternehmen im Bereich Mikronährstoffmedizin im deutschsprachigen Raum. Im Spitzensport ist das Familienunternehmen bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für Vereine, Verbände und Sportler:innen.
Die Partnerschaft startet offiziell mit Beginn der Saison 2026/27 und unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Partner, optimale Rahmenbedingungen für die sportliche und persönliche Entwicklung von Nachwuchs- und Leistungsfußballspielerinnen zu schaffen.