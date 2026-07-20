35. Poker Europameisterschaft im Casino Velden begeistert mit Rekordbeteiligung und internationalem Flair

Die 35. Poker Europameisterschaft im Casino Velden schreibt bereits nach der ersten Turnierwoche ein weiteres erfolgreiches Kapitel ihrer Geschichte. Mit einem vielfältigen Turnierangebot, einem internationalen Teilnehmer und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm präsentiert sich das Pokerfestival von Casinos Austria auch 2026 als eines der bedeutendsten Events im europäischen Pokerkalender.

Erstmals werden heuer zehn offizielle Poker-Europameistertitel vergeben. Für besonderes Interesse sorgte die Premiere der No Limit Hold’em Senior Europameisterschaft für Spieler ab 50 Jahren. Das Turnier verzeichnete auf Anhieb 165 Entries. Den ersten Titel sicherte sich Istvan Törö aus Ungarn, der neben der Europameistertrophäe ein Preisgeld von 18.650 Euro gewann.