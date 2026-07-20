35. Poker Europameisterschaft im Casino Velden begeistert mit Rekordbeteiligung und internationalem Flair

Die 35. Poker Europameisterschaft im Casino Velden startet mit Rekordzahlen in ihre zweite Turnierwoche. Internationale Teilnehmer:innenfeld, neue Bewerbe und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm machen das traditionsreiche Pokerfestival erneut zu einem der Highlights im europäischen Turnierkalender.
Erfolgreicher Auftakt mit neuen Europameistertiteln
Die 35. Poker Europameisterschaft im Casino Velden schreibt bereits nach der ersten Turnierwoche ein weiteres erfolgreiches Kapitel ihrer Geschichte. Mit einem vielfältigen Turnierangebot, einem internationalen Teilnehmer und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm präsentiert sich das Pokerfestival von Casinos Austria auch 2026 als eines der bedeutendsten Events im europäischen Pokerkalender.
Erstmals werden heuer zehn offizielle Poker-Europameistertitel vergeben. Für besonderes Interesse sorgte die Premiere der No Limit Hold’em Senior Europameisterschaft für Spieler ab 50 Jahren. Das Turnier verzeichnete auf Anhieb 165 Entries. Den ersten Titel sicherte sich Istvan Törö aus Ungarn, der neben der Europameistertrophäe ein Preisgeld von 18.650 Euro gewann.
Poker und Sommerfeeling am Wörthersee
Neben den Turnieren überzeugt die Poker Europameisterschaft auch mit ihrem besonderen Rahmenprogramm. Das Casino Velden bietet seinen Gästen unter anderem ein Boccia-Turnier im Kurpark, kostenlose Fahrten mit dem casinoeigenen Motorboot auf dem Wörthersee sowie kulinarische Highlights wie Spanferkel-Abende und die traditionelle Kärntner Jause auf der Casinoterrasse.
So verbindet das Festival hochklassigen Poker mit einem sommerlichen Gesamterlebnis am Wörthersee.
Rekord bei der Ladies Europameisterschaft
Auch die Ladies Europameisterschaft entwickelte sich erneut zu einem Publikumsmagneten. Mit 77 Teilnehmerinnen wurde ein neuer Rekord erreicht. Der Europameistertitel bleibt 2026 in Österreich: Roswitha Vaclavek aus Wien setzte sich im Teilnehmerinnenfeld durch und gewann neben dem Titel ein Preisgeld von 5.220 Euro.
Showdown am Wörthersee zieht Hunderte Spieler an
Traditionell zählt der „Showdown am Wörthersee“ zu den beliebtesten Turnieren der Poker Europameisterschaft. Das Event mit einem Buy-in von 550 Euro und drei Starttagen verzeichnete insgesamt 824 Entries und erreichte damit ein Gesamtpreisgeld von 412.000 Euro.
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung kämpfen noch 117 Spieler um den Europameistertitel und die Siegprämie von 70.000 Euro.
Internationale Beteiligung und starke Zwischenbilanz
Bereits nach den ersten sechs Veranstaltungstagen zeigt sich die erfolgreiche Entwicklung der diesjährigen Poker Europameisterschaft. Rund 1.800 Turnierentries, internationale Teilnehmer aus zahlreichen Nationen sowie reger Betrieb an bis zu 20 Cash-Game-Tischen sorgen für ausgezeichnete Stimmung im Casino Velden.
Mit dem Beginn der zweiten Turnierwoche startet nun die entscheidende Phase der Poker EM. Auf dem Programm stehen unter anderem die High Roller Events, weitere Europameisterschaften sowie das mit Spannung erwartete Main Event.
Ausblick auf die CAPT Million
Der Blick richtet sich bereits auf das nächste große Pokerhighlight von Casinos Austria. Von 19. bis 30. November 2026 findet im Casino Baden die dritte Auflage der CAPT Million statt. Mit einem Buy-in von 550 Euro und einer garantierten Preissumme von 1.000.000 Euro ist sie das bislang größte Pokerturnier von Casinos Austria und zählt zu den bedeutendsten Pokerveranstaltungen im deutschsprachigen Raum.
Die Poker Europameisterschaft im Casino Velden beweist auch in ihrer 35. Ausgabe, warum sie zu den traditionsreichsten und beliebtesten Pokerfestivals Europas zählt. Hochklassiger Pokersport, internationale Gäste und das besondere Ambiente am Wörthersee schaffen ein Erlebnis, das weit über das Spiel hinausgeht.