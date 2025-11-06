Wann hast du dich zuletzt selbst beschenkt?

News Logo
In einer Welt, die ständig auf Hochtouren läuft, vergessen wir oft, uns selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Doch dabei braucht es gar nicht viel, um den Alltag hinter sich zu lassen. Oft reicht es, sich einfach ein bisschen Me-Time zu gönnen.

Blurred image background
 © CASINOS AUSTRIA

Und genau hier kommt Lucky Me ins Spiel – der neue Gutschein für einen Abend, der nur dir gehört. Mit Lucky Me wird aus einer kleinen Auszeit ein Erlebnis, das Genuss und Spannung perfekt verbindet. Für nur € 29 sicherst du dir Begrüßungsjetons für den Start ins Spiel, die zweifache Chance auf € 7.777 und eine köstliche Pinsa inklusive Hausgetränk*.

Blurred image background
 © CASINOS AUSTRIA

Hol dir deinen Gutschein jetzt online oder direkt am Check-in in allen 12 Casinos von Casinos Austria und erlebe, wie sich ein Abend nur für dich anfühlt.

 

*Nähere Infos auf casinos.at

