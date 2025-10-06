Red Bull Symphonic 2025: Walzer unter Strom im Wiener Konzerthaus

In einer Show voller Kontraste vereinten Camo & Krooked, Christian Kolonovits und die Wiener Symphoniker Johann Strauss’ Klassiker mit elektronischer Innovation. So wurde „Numbers“ mit „Geschichten aus dem Wiener Wald“ kombiniert, „Good Times Bad Times“ traf auf den Donauwalzer, und „All Night“ verschmolz mit der „Eljen a Magyar!“-Polka zu einem Feuerwerk für die Sinne.

„Man sollte Special Guests aussuchen wie ein Instrument“, erklärten Camo & Krooked. Gesagt, getan: Mit Mira Lu Kovacs, dem Kärntner Trommlerkorps, den Streetdancern Cat und Leon V sowie dem V.O.I.C.E Choir wurde die 90-minütige Performance zum multimedialen Gesamtkunstwerk.