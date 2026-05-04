Zum Muttertag Freude schenken und genießen

Der Dinner & Casino Gutschein verbindet Kulinarik und Spiel zu einem besonderen Abend. Zuerst den Gaumen verwöhnen, danach das Casino-Erlebnis genießen – eine Kombination, die Genuss und Unterhaltung auf elegante Weise vereint.

Der Gutschein umfasst:

• Ein exklusives 4-gängiges Menü

• Begrüßungsjetons im Wert von 10 Euro

• Ein Glas Sekt oder eine alkoholfreie Alternative

• Einen 1.000 Euro Chance Jeton

Der Gutschein ist für eine Person gültig. Pro Besucher und Spieltag ist ein Gutschein einlösbar.