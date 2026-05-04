Zum Muttertag Freude schenken und genießen

Danke sagen war noch nie so genussvoll: Zum Muttertag gibt es von 4. bis 10. Mai 2026 10 % Rabatt auf Dinner & Casino Gutscheine im Onlineshop.
Dinner & Casino: Genuss trifft Erlebnis
Der Dinner & Casino Gutschein verbindet Kulinarik und Spiel zu einem besonderen Abend. Zuerst den Gaumen verwöhnen, danach das Casino-Erlebnis genießen – eine Kombination, die Genuss und Unterhaltung auf elegante Weise vereint.
Der Gutschein umfasst:
• Ein exklusives 4-gängiges Menü
• Begrüßungsjetons im Wert von 10 Euro
• Ein Glas Sekt oder eine alkoholfreie Alternative
• Einen 1.000 Euro Chance Jeton
Der Gutschein ist für eine Person gültig. Pro Besucher und Spieltag ist ein Gutschein einlösbar.
So funktioniert die Aktion
Mit dem Gutscheincode MAMA26 erhalten Sie im Onlineshop 10 % Rabatt auf Dinner & Casino Gutscheine.
Der Code wird vor Abschluss der Bestellung im Warenkorb im Feld „Gutscheincode“ eingegeben.
Ein Geschenk mit persönlicher Note
Der Gutschein kann individuell gestaltet werden: Motiv auswählen, persönliche Widmung hinzufügen und direkt zum Verschenken vorbereiten.
Einlösbar ist das Angebot in den Casino Restaurants sowie ausgewählten Partnerrestaurants.
Aktionszeitraum und Hinweise
Die Aktion gilt von 4. bis 10. Mai 2026 für Online-Bestellungen, solange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch ist nicht möglich. Die Aktion ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.