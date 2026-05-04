ABO

Zum Muttertag Freude schenken und genießen

In Kooperation mit Casinos Austria
Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Artikelbild
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Danke sagen war noch nie so genussvoll: Zum Muttertag gibt es von 4. bis 10. Mai 2026 10 % Rabatt auf Dinner & Casino Gutscheine im Onlineshop.

Dinner & Casino: Genuss trifft Erlebnis

Der Dinner & Casino Gutschein verbindet Kulinarik und Spiel zu einem besonderen Abend. Zuerst den Gaumen verwöhnen, danach das Casino-Erlebnis genießen – eine Kombination, die Genuss und Unterhaltung auf elegante Weise vereint.

Der Gutschein umfasst:

• Ein exklusives 4-gängiges Menü
• Begrüßungsjetons im Wert von 10 Euro
• Ein Glas Sekt oder eine alkoholfreie Alternative
• Einen 1.000 Euro Chance Jeton

Der Gutschein ist für eine Person gültig. Pro Besucher und Spieltag ist ein Gutschein einlösbar.

So funktioniert die Aktion

Mit dem Gutscheincode MAMA26 erhalten Sie im Onlineshop 10 % Rabatt auf Dinner & Casino Gutscheine.

Der Code wird vor Abschluss der Bestellung im Warenkorb im Feld „Gutscheincode“ eingegeben.

Ein Geschenk mit persönlicher Note

Der Gutschein kann individuell gestaltet werden: Motiv auswählen, persönliche Widmung hinzufügen und direkt zum Verschenken vorbereiten.

Einlösbar ist das Angebot in den Casino Restaurants sowie ausgewählten Partnerrestaurants.

Logo
Ähnliche Artikel
Glücksspiel ist kein Kinderspiel: Österreichische Lotterien setzen Zeichen für den Jugendschutz
Corporate News
Glücksspiel ist kein Kinderspiel: Österreichische Lotterien setzen Zeichen für den Jugendschutz
Pokeraction in Baden: CAPT Million 2025 geht ins große Finale
Corporate News
Pokeraction in Baden: CAPT Million 2025 geht ins große Finale
Wann hast du dich zuletzt selbst beschenkt?
Kooperation
Wann hast du dich zuletzt selbst beschenkt?
Red Bull Symphonic 2025: Walzer unter Strom im Wiener Konzerthaus
Corporate News
Red Bull Symphonic 2025: Walzer unter Strom im Wiener Konzerthaus
Poker EM 2025 im Casino Velden: Poker, Lifestyle und Gastfreundschaft
Corporate News
Poker EM 2025 im Casino Velden: Poker, Lifestyle und Gastfreundschaft
Casinos Austria feiert 45 Jahre als Hauptsponsor der Bregenzer Festspiele
Corporate News
Casinos Austria feiert 45 Jahre als Hauptsponsor der Bregenzer Festspiele
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER