Glücksspiel ist kein Kinderspiel: Österreichische Lotterien setzen Zeichen für den Jugendschutz

Internationale Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen frühem Glücksspielkontakt und problematischem Spielverhalten im Erwachsenenalter. Die Österreichischen Lotterien unterstützen deshalb – wie rund 80 Lotterieanbieter weltweit – auch 2025 die Kampagne.

Generaldirektor Erwin van Lambaart betont: „Wir sorgen als gesellschaftspolitisch verantwortungsvoller Konzessionär für die Kommunikation einer wichtigen Botschaft über unsere Kanäle und fördern verantwortungsbewusstes Verhalten, gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen.“