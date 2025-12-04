News Logo
Glücksspiel ist kein Kinderspiel: Österreichische Lotterien setzen Zeichen für den Jugendschutz

Die Österreichischen Lotterien nehmen auch 2025 an der internationalen Kampagne „Gift Responsibly“ teil – mit dem Ziel, den Jugendschutz im Bereich Glücksspiel konsequent zu kommunizieren und umzusetzen.

von

Klare Botschaft: Glücksspiel ab 18

Lotterieprodukte zählen besonders in der Vorweihnachtszeit zu beliebten Geschenkideen. Um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, nehmen die  Österreichischen Lotterien seit 2010 an der internationalen „Gift Responsibly Campaign“ teil. Die Kampagne soll deutlich machen, dass nur Personen ab 18 Jahren für Glücksspielprodukte in Frage kommen. Der Slogan lautet: „Glücksspiel ist kein Kinderspiel“.

Kampagne in den Annahmestellen

Die Vertriebspartner:innen der Österreichischen Lotterien halten die Altersgrenze strikt ein – wie regelmäßige Mystery Shoppings belegen. Die Kampagne sensibilisiert Kund:innen in den Annahmestellen mit Sujets auf den Kundenbildschirmen für verantwortungsvolles Schenken. Zudem wurden bereits im Vorjahr zusätzliche Spots für digitale Kanäle und Social Media produziert.

Blurred image background

Gift Responsibly Campaign

 © ML Marketing/Österreichische Lotterien

Internationales Commitment für verantwortungsvolles Spiel

Internationale Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen frühem Glücksspielkontakt und problematischem Spielverhalten im Erwachsenenalter. Die Österreichischen Lotterien unterstützen deshalb – wie rund 80 Lotterieanbieter weltweit – auch 2025 die Kampagne.

Generaldirektor Erwin van Lambaart betont: „Wir sorgen als gesellschaftspolitisch verantwortungsvoller Konzessionär für die Kommunikation einer wichtigen Botschaft über unsere Kanäle und fördern verantwortungsbewusstes Verhalten, gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen.“

