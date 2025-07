Poker EM 2025 im Casino Velden: Poker, Lifestyle und Gastfreundschaft

Die Casinos Austria Poker Europameisterschaft ist weit mehr als ein Turnier – sie ist eine Bühne für Poker auf Topniveau, ein Treffpunkt der internationalen Szene und ein stilvolles Sommerereignis, das zeigt, was Gastfreundschaft à la Casinos Austria bedeutet.

Vom 15. bis 27. Juli 2025 verwandelte sich das Casino Velden erneut in Europas Poker-Hotspot. Zur 34. Auflage der Poker EM reisten rund 1.400 Spieler:innen aus knapp 40 Ländern an. In 31 Turnieren wurden acht Europameistertitel vergeben, das Gesamtpreisgeld lag bei über 3 Millionen Euro – ein Event der Superlative.

Mit über 4.000 Entries war die Beteiligung erneut stark. Auf den Tischen: Hochklassiges Spiel, unter anderem von Szenegrößen wie Matthias Eibinger, Luka Bojovic und der mehrfachen Welt- und Europameisterin Jessica Teusl.