Pokeraction in Baden: CAPT Million 2025 geht ins große Finale

CAPT MILLION Finale 2024 im Casino Baden©Casinos Austria
Das große CAPT-Million-Pokerfinale 2025 geht in die zweite Runde: Von 20. November bis 1. Dezember wird das Casino Baden erneut zum internationalen Hotspot der Szene. Über 670.000 Euro sind bereits im Pot.
Nach dem Erfolg der Premiere im Vorjahr geht die CAPT Million 2025 in ihre zweite Runde – und die Vorzeichen sind mehr als vielversprechend. Bereits vor dem großen Finale im Casino Baden wurden österreichweit 1.340 Entries verzeichnet. Der aktuelle Preispool: beeindruckende 670.000 Euro. Das Finale selbst steigt von 20. November bis 1. Dezember 2025 – und verspricht hochklassige Pokeraction mit internationaler Beteiligung.
2024 sicherte sich der Serbe Stefan Stanojevic den Titel und ein Siegerpreisgeld von 172.200 Euro. Ob heuer ein neuer Rekord fällt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen – doch die Zeichen stehen auf Expansion: Schon jetzt gilt die CAPT Million als Leuchtturmprojekt im europäischen Pokerkalender.
Der Turnierplan
Das Casino Baden bietet über 50 Pokertische, die für Teilnehmer:innen aus aller Welt bereitstehen. Ergänzt wird das CAPT-Programm durch tägliches Cash Game ab den Limits 1/3 Euro bis 04:00 Uhr. Diese Highlights erwarten die Spieler:innen:
Main Event – 550 Euro Buy-in
Das Herzstück des Events – mit starkem Preispool und internationalem Teilnehmerfeld.
High Roller Event – 2.200 Euro Buy-in
Für alle, die Poker auf Spitzenniveau suchen.
Ladies Event – 230 Euro Buy-in
Ein stark wachsender Fixpunkt, der die Vielfalt der Community unterstreicht.
NEU: Mystery Bounty – 880 Euro Buy-in
Die beliebte No Limit Hold’em-Variante bringt Überraschungen an jeden Tisch.
Pot Limit Omaha – 880 Euro Buy-in
Die Action-geladene Variante ist auch 2025 mit dabei.
Satellites ab 60 Euro
Zahlreiche Chancen, sich günstig für das Main Event zu qualifizieren.
Baden wird zur Pokerbühne Europas
Mit der CAPT Million stellt Casinos Austria seine Kompetenz im internationalen Poker- und Eventbusiness unter Beweis. Von der Organisation bis zur Turnierstruktur: Alles ist auf Spannung, Komfort und Fairness ausgelegt.
Thomas Lamatsch, Poker Manager bei Casinos Austria, sieht dem Final-Event voller Vorfreude entgegen: „Die enorme Resonanz bereits vor dem Finale zeigt, welche Bedeutung die CAPT Million für die Pokercommunity gewonnen hat. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Event in Baden und auf viele unvergessliche Pokermomente.“