Pokeraction in Baden: CAPT Million 2025 geht ins große Finale

Nach dem Erfolg der Premiere im Vorjahr geht die CAPT Million 2025 in ihre zweite Runde – und die Vorzeichen sind mehr als vielversprechend. Bereits vor dem großen Finale im Casino Baden wurden österreichweit 1.340 Entries verzeichnet. Der aktuelle Preispool: beeindruckende 670.000 Euro. Das Finale selbst steigt von 20. November bis 1. Dezember 2025 – und verspricht hochklassige Pokeraction mit internationaler Beteiligung.

2024 sicherte sich der Serbe Stefan Stanojevic den Titel und ein Siegerpreisgeld von 172.200 Euro. Ob heuer ein neuer Rekord fällt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen – doch die Zeichen stehen auf Expansion: Schon jetzt gilt die CAPT Million als Leuchtturmprojekt im europäischen Pokerkalender.