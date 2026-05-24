Wiederentdeckt: Emilie Matajas Roman "Anständige Frauen"

Im Mittelpunkt von "Anständige Frauen" steht die 19-jährige Kutscherstochter Christine, die vom sozialen Aufstieg träumt. Als der Graf, der die vergangenen zwei Jahre in Paris gelebt hat, auf Schloss Borryán zurückkehrt, sieht Christine die Chance ihres Lebens gekommen. Doch die Lage ändert sich grundlegend, als unerwartet auch die Gräfin auftaucht.

(S E R V I C E - Emilie Mataja: "Anständige Frauen", Haymon Verlag, 328 Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-7099-8272-3)