Fast 20.000 ESC-Beiträge in den heimischen Medien

Wenig überraschend fokussiert sich die Berichterstattung zum Event hin. So entfiel mit 53 Prozent gut die Hälfte auf den Contestmonat Mai. Auch war der 16. Mai als Finaltag mit 975 Beiträgen der stärkste im medialen Berichterstattungsreigen.

Bei aller Internationalität des Bewerbs zog der heimische ESC-Kandidat Cosmó einen guten Teil der Aufmerksamkeit auf sich. So stand der 19-jährige Sänger, der am Ende beim Bewerb auf Platz 24 zum Liegen kam, seit Jänner bei 3.535 Beiträgen im Zentrum, gefolgt vom heimischen Vorjahressieger JJ mit 1.595 Beiträgen. Die beiden Gastgeber Victoria Swarovski und Michael Ostrowski reihten sich beim Blick auf die Einzelpersonen mit 1.249 respektive 1.129 Beiträgen dahinter ein.

Der Grundtenor der Berichterstattung fiel dabei überwiegend positiv aus. So waren seit Jänner 91,6 Prozent der Beiträge positiv/neutral gehalten und lediglich 2,7 Prozent dezidiert negativ. Summiert man die Reichweite seit Jänner, errechnet sich darauf ein potenzieller Wert von rund 6,7 Milliarden Kontakten sowie ein Werbewert von 576,8 Millionen Euro.