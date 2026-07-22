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"Sia: Nostalgic for the Present": Konzert für die Ewigkeit

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Mitsingen angesagt für Sia Fans: Am 23. Juli startet ihr Konzertfilm
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Einmal noch in der Vergangenheit schwelgen - konkret im Jahr 2016, als die australische Sängerin Sia das Coachella-Festival mit einem aufwendig gestalteten Auftritt verzückt hat. Möglich macht es der Musikfilm "Sia: Nostalgic for the Present", der das Konzert für die große Leinwand aufbereitet. Mit an Bord sind neben kreischenden Fans und eingängigen Songs auch so manche Stars wie Paul Dano und Ben Mendelsohn. Ab Donnerstag im Kino.

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NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: Sia performs on the runway during the Christian Siriano SS24 Runway Show at The Pierre Hotel on September 08, 2023 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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