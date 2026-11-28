Mit "World of our own" und "Uptown Girl" eröffneten die drei Iren das traditionelle Konzert nahe der Talstation der Silvrettabahn. Bevor die dreiköpfige - zunächst in Lederjacken gekleidete - Gruppe aber mit ihrem Programm loslegte, erwartete das Publikum zunächst eine eindrucksvolle Lichter- und Pyro-Bühnenshow. Eine Lasershow sollte im Laufe des Konzertes immer wieder Akzente setzen. Bei eisigen Minustemperaturen wurde dem Publikum zudem empfohlen, sich mit Springen und Tanzen warm zu halten. Der Wintereinbruch der vergangenen Tage hatte dem Tiroler Wintersportort zudem rechtzeitig zum Saisonauftakt eine frische Schneedecke und damit eine passende Kulisse beschert.

Die ursprünglich fünfköpfige und seit dem Ausstieg Brian McFaddens im Jahr 2004 als Quartett formierte Boyband war indes nur zu dritt nach Tirol gekommen. Mark Feehily setzte die Jubiläumstournee aus gesundheitlichen Gründen aus. Das tat dem allerersten Konzert der Popgruppe in Österreich aber keinen Abbruch, Westlife konnte das gut aufgelegte Ischgler Partyvolk auch in verkleinerter Besetzung über weite Strecken mitnehmen. Vergangenes Jahr hatte die britische Popsängerin Rita Ora vor rund 13.000 Besuchern den musikalischen Saisonauftakt bestritten, im Jahr davor war Ellie Goulding vor rund 18.000 Menschen aufgetreten.

Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Nummer-eins-Singles in Großbritannien hatten Westlife insbesondere um die Jahrtausendwende die Popmusik mitgeprägt. Das im Mai erschienene Jubiläumsalbum "25 - The Ultimate Collection" vereint altbewährte Hits mit neuem Material. Beim Opening-Konzert in Ischgl spielten sie unter anderem Songs wie "Bop Bop Baby", "When you're looking like that" oder "I lay my love on you".

Besonders beim Lied "Starlight" kurz vor der ersten kurzen Pause brachten die Iren das Publikum erfolgreich in Schwingung. In neuem Outfit und begleitet von zwei Hintergrundsängerinnen kamen die drei aus der Pause. Auch jenseits der nostalgischen Reminiszenzen an die Boyband-Ära konnten die mittlerweile in ihren Vierzigern angelangten und auf die 50er zugehenden Musiker auf voller Länge überzeugen.

Alle drei Männer wandten sich zwischen den musikalischen Einlagen in kurzen Ansprachen ans Publikum. So sollten die Fans etwa für Instagram-Aufnahmen zum Handy greifen oder sie wurden gefragt, ob sie sich schon aufs Apres-Ski im Anschluss freuen würden. Die Iren selbst seien gestern jedenfalls im "Fire&Ice" gewesen.

Nach rund 90 Minuten ging der Konzertabend mit "You raise me up" und "Swear it again" melancholisch und gefühlvoll zu Ende. Die drei Männer verabschiedeten sich ganz in Weiß gekleidet und mit Irland-Flagge von ihren Fans. Es war ihr letztes Konzert in diesem Kalenderjahr. Die Jubiläumstournee zum 25-jährigen Bestehen hatte die Iren seit September durch Großbritannien und das europäische Festland geführt, zuletzt hatten sie in Köln und Zürich gastiert.

Der Skibetrieb in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun war indes bereits am Donnerstag aufgenommen worden. Im Presse- und Promibereich mischte sich am Samstagabend auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) unter die Leute. Er habe früher zwar eher andere Musik gehört, die Melodien von Westlife würden ihm aber gut gefallen und gingen "leicht ins Ohr", sagte er zur APA. Den ehemaligen Bürgermeister von Galtür freue es zudem, dass Ischgl so erfolgreich mit frischem Schnee in die diesjährige Wintersaison startet.

(Von Max Hofer/APA)