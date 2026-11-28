Mit im Staraufgebot ist auch Olivia Colman, die als Mutter ihre fünf Töchter an gute Männer bringen möchte. Darcy hat zwar viel Geld, sympathisch ist er Elizabeth zunächst aber keineswegs. Für eine Annäherung bleibt zwischen vieldeutigen Blicken, Kutschenausfahrten und Bällen aber ohnehin noch etwas Zeit.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81737965 )