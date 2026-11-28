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Der 250. Geburtstag von Jane Austen wurde zwar um ein Jahr verpasst, das Interesse an der kommenden sechsteiligen Miniserie "Stolz und Vorurteil" dürfte aber dennoch groß sein. Austens Romane erfreuen sich nach wie vor höchster Beliebtheit und wurden vielfach für Film und Fernsehen adaptiert. Die ab Donnerstag abrufbare Netflix-Serie will den Stoff rund um Elizabeth Bennet (Emma Corrin) und Mr. Darcy (Jack Lowden) möglichst originalgetreu abhandeln.
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Mit im Staraufgebot ist auch Olivia Colman, die als Mutter ihre fünf Töchter an gute Männer bringen möchte. Darcy hat zwar viel Geld, sympathisch ist er Elizabeth zunächst aber keineswegs. Für eine Annäherung bleibt zwischen vieldeutigen Blicken, Kutschenausfahrten und Bällen aber ohnehin noch etwas Zeit.
(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81737965 )
LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Netflix