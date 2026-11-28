Der 44-Jährige in Wien lebende Grazer, dessen vielfache Auszeichnungen sich in dem Buch auch mit den Dankesreden für Kleist-Preis und Georg-Büchner-Preis niederschlagen, zeigt mit seinen teilweise bisher unveröffentlichten Texten nicht nur ein umfassendes Interesse an allen randständigen Kulturphänomenen, sondern auch seine Fähigkeit, sie in größere Zusammenhänge zu stellen. Damit schafft er es, scheinbar total nerdige Themen wie die unterschiedlichsten Special Interest Gruppen der Video-Szene auf eine allgemeingültige Ebene zu heben und gleichzeitig sein ureigenes Mittel, die Sprache, zu reflektieren.

Denn darum geht es in "Die Fortführung der Poesie mit anderen Mitteln" eigentlich unentwegt: Wie nehmen wir Dinge wahr, wie interpretieren wir sie, und wie kommunizieren wir über sie? In einem offenbar beliebten Social Media Forum erzählen Freiwillige das Geschehen von grauenhaften, im Netz kursierenden Foltervideos nach, um den anderen die Bilder, die sich sofort und unauslöschlich ins Gedächtnis brennen, zu "ersparen". Wer tut sich das freiwillig an, fragt Setz. Niemand "müsse" sich damit konfrontieren - weder in Bild noch in Text. Werde die Gewissheit, dass Menschen einander die Hölle auf Erden zu bereiten imstande sind, damit dennoch gefestigt.

Eine andere Neigungsgruppe befasst sich mit Drohnenaufnahmen aus dem Ukraine-Krieg - mit dem verzweifelten Versuch der von ihnen ins Visier genommenen Soldaten, die Fluggeräte bzw. die in kilometerweiter Entfernung sie steuernden gegnerischen Soldaten von ihrer offenkundigen Tötungsabsicht abzubringen. Unangefochtenes Highlight dort ist ein Video, bei dem im fortdauernden "Gespräch" zwischen Drohne und potenziellem Opfer dieses nicht getötet wird, sondern in Gefangenschaft gelotst wird.

Im Leben geht es immer um Verständigung und ums Überleben - die konkreten Ausformungen sind jedoch erstaunlichen und mitunter dramatischen Veränderungen unterworfen. Etwa auch, wenn sich der Mensch gerade auf dem Mond befindet. Denn dass sich Setz, der immer wieder mit den erstaunlichsten Literatur-Empfehlungen aufwartet, auch mit Astronauten beschäftigt, ist so logisch wie konsequent. Ein erstaunliches Buch. Ab sofort darf "Nerd" als Ehrentitel geführt werden.

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - Clemens J. Setz: "Die Fortführung der Poesie mit anderen Mitteln", Suhrkamp Verlag, 272 Seiten, 23,70 Euro. Auf der Buch Wien am Samstag um 15.30 Uhr im Gespräch mit Florian Baranyi auf der ORF-Bühne. www.buchwien.at )