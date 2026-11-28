Im Gegensatz zum Schneegestöber bei der Anreise kam drinnen Sommerstimmung auf. Der von Dancehall geprägte Sound bescherte dem Duo den Mainstream-Durchbruch und zahlreiche Hits. Während die Texte, bei denen meist Kriminalität, Geld und Frauen im Vordergrund stehen, über den sehr lauten Beats deutlich zu hören waren, gingen die Live-Instrumente (E-Gitarre und Schlagzeug) teilweise unter. Mit von der Partie war auch ein DJ.

Zumindest für den im 15. Wiener Gemeindebezirk großgewordenen "RAF" war es ein Heimspiel, besonders laut wurde es etwa bei dem Song "Andere Liga", den man als inoffizielle Bezirkshymne bezeichnen kann ("Sie ist aus Fünfhaus, Bruder"). Daneben bot die Setlist eine ausgewogene Mischung aus den mittlerweile drei "Palmen aus Plastik"-Alben und einigen zusätzlichen Titeln. Wummernde Hits wie "500 PS" und "Diamant" waren genauso dabei wie der entspanntere Reggae-Track "Nummer unterdrückt", während es bei "Angeklagt" emotionaler wurde.

Im Rahmen der aufwendig inszenierten Bühnenshow wurde das Ganze untermalt mit Flammen, Feuerwerk, Konfetti, Glitzer, einem videospielartigen Rapbattle und einem riesigen Krokodil, das zu späterer Stunde den Platz des Helikopters eingenommen hatte. Besonderen Tiefgang konnte man nicht erwarten, dafür war die Abwechslung umso größer: Bei "Palmen aus Gold" zierten goldene Palmen die Leinwand, bei "Kokain" erinnerte die Kulisse an südamerikanische Favelas und bei "Blaues Licht" wurde sie - konsequenterweise - in Blau getaucht.

Mit Gzuz und Maxwell waren auch namhafte Mitglieder der "187 Strassenbande", der Hamburger Crew von Bonez MC, mit dabei und heizten dem Publikum mit gemeinsamen Songs und kurzen Solo-Auftritten ein.

Insgesamt zeigten sich die Deutschrap-Granden stolz auf die Auszeichnungen von Platin- bis Diamantplatten, die ihre Alben und Singles für hohe Verkaufszahlen erhalten haben - und präsentierten sie kurzerhand auf Motorrädern. Auch die Fans wurden gewürdigt und immer wieder gelobt ("Wien, ihr seid so unglaublich textsicher!").

Am Ende lag man sich auf und vor der Bühne in den Armen, denn "Ohne mein Team" gibt es keine Party, hieß es sinngemäß auf dem gleichnamigen Song. Schon am Montag geht es in der Grazer Stadthalle weiter, zwei Wochen später gibt es in Wien eine zweite Runde. Der Auftakt der Jubiläumstour ließ bei den Fans jedenfalls kaum Wünsche offen und zeigte, dass "Palmen aus Plastik" auch nach zehn Jahren noch funktioniert.

(Von Clemens Zimmermann/APA)