Noch bevor es aber zum eifrigen Beschreiten des Roten Teppichs kam, trafen zahlreiche VIP-Shuttles vor den Romy-Räumlichkeiten ein. Rasch huschten dort Damen mit aufwändigen Kleidern und Herren in feinstem Zwirn in die Innenräume. Das mag der relativen Kälte und den winterlichen Temperaturen geschuldet gewesen sein, vielmehr war es aber wohl auch die Freude am Sehen und Gesehenwerden.

Was draußen mit freudiger Erwartungshaltung auf Glitzer und Glamour begann, wurde in den Innenräumen manifestiert. Ein großzügig angelegter Roter Teppich, den zu überschreiten für Promis mehr als nur einen "Spot" für Wortspenden bot, und natürlich eine übergroße "Romy" inmitten des Weges, der für manche die Show-Welt bedeutet. Doch zuerst war gespanntes Warten angesagt, ehe gegen 18.00 Uhr schließlich alle Promi-Dämme brachen und wahre Fluten von ebenjenen brachten.

Es lag auch hier in der Natur der Sache, dass sich besagte Fluten zuerst sanft ankündigten und gegen Ende des Red-Carpet-Laufes, der ausführlich auf eineinhalb Stunden anberaumt war, immer üppiger und heftiger wurden. So war es auch etwa Moderatorin Fanny Stapf, die den Auftakt - quasi außer Konkurrenz - machte und dennoch schon eifriges Blitzlichtgewitter erntete. Damit sollte aber freilich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

Ihr folgte nämlich eine mittelgroße bis große Armada an bekannten Namen und Gesichtern. Darunter etwa "Jedermann" Philipp Hochmair, der wie gewohnt mit Kreuz und nackter Brust unter einer auffälligen schwarzen Jacke sowohl den Fotografen als auch den Interviewenden das gab, was sie wollten: Pose und Sager. Ihm gleich taten es, wenngleich etwas weniger auffällig, "Soko Kitzbühel" Kristina Sprenger, Moderatorin Mirjam Weichselbraun oder Schlagersternchen Melissa Naschenweng. Letztere glänzte mit ihrem Kleid ganz in Gold.

Das bis dahin schon sehr gut geölte Blitzlichttreiben steigerte sich schließlich, als das "ESC-Duo" Michael Ostrowski und Viktoria Swarovski den Roten Teppich betraten. Gut gelaunt, zeigefreudig und bereit für zahlreiche Posen, konnten sie wohl auf die längste Verweildauer am Red Carpet des Abends verweisen. Und da wäre noch eine Person gewesen, die sowohl Pose als auch Interviews zu lieben schien: Modedesigner Harald Glööckler. Nur Minuten später traf schließlich Tobias Moretti mitsamt Gattin Julia ein und ließ sich in dieser Hinsicht ebenfalls nicht lumpen.

Tatsächlich steuerte aber langsam alles auf eine Art Höhepunkt zu: "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek ließ sich erst gegen Ende des Schaulaufs sehen, ebenso wie Michael Bully Herbig, "Eberhofer" Sebastian Bezzel oder auch Christian Tramitz. Das Medieninteresse war jedenfalls gewaltig: M'Barek konnte nicht nur ein "Blitzlichtbad" nehmen, sondern gleich mehrere.

Ein wenig abseits dieser erhöhten Aufmerksamkeit bewegen sich Personen aus dem Politgeschehen. Darunter beispielsweise Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) oder Ex-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP). Etwas mehr Interesse konnte hingegen der Tiroler Ex-SPÖ-Parteichef Georg Dornauer einstreifen, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz aufmarschierte. Weiters ließen sich nur allzu gerne - unter anderem - blicken: Fußballstar Marko Arnautović oder Lokalmatador Hansi Hinterseer, "Bergdoktor" Hans Sigl oder Opernsänger und Erl-Intendant Jonas Kaufmann.