In der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming" setzte sich ein Trio bestehend aus Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl beim Publikum durch. Die drei Frauen waren im Fernsehfilm "Eierkratz-Komplott" als "Kopftuchmafia" zu sehen. Prelog vermutete: "Ich glaube, ihr habt uns gevotet, weil ihr wissen wolltet, ob wir auch schön sein können" - was die drei Damen bei der Ehrung definitiv unter Beweis stellten. Als beliebtester Schauspieler TV/Streaming ging Maximilian Brückner, der in "Kommissar Rex" ermittelt, aus dem Voting hervor.

Für den Filmbereich setzten sich in den Schauspielkategorien Elyas M'Barek ("Virginia Woolf's Night and Day") und Elke Winkens ("How to be normal") durch. Letztere sorgte in ihrer unter Tränen gehaltenen Dankesrede für einen der berührendsten Momente des Abends. "Mit drei Weltstars bin ich nominiert - und ich bekomm' die Romy", zeigte sie sich verblüfft darüber, sich beim Publikum gegen Léa Seydoux, Sandra Hüller und Valerie Pachner durchgesetzt zu haben. Vor allem aber erinnerte sie an die laufenden "16 Tage gegen Gewalt" und daran, sich selbst als Opfer von sexueller Gewalt geoutet zu haben. Sie habe dafür viel Mitgefühl bekommen, bedankte sie sich, und kündigte an: "Wenn mich jemand sucht: Ich bin an der Bar!"

ORF-Journalist Stefan Lenglinger nahm in der Kategorie Information/Journalismus eine Romy mit nach Hause, während Fußballer Marko Arnautovic für seinen nach erfolgreicher WM-Qualifikation getätigten Feiertag-Sager in Richtung Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den Augen der Abstimmenden den Sport-TV-Moment des Jahres lieferte. Das Staatsoberhaupt gratulierte per Video. Johann-Philipp Spiegelfeld holte mit seiner ORF-Sendung "Herrschaftszeiten" die Romy in der Kategorie Show/Unterhaltung. "Aufgefallen" ist ORF-Journalist Patrick Budgen für seinen Weg vom Frühstücksfernsehen hin zur Sendung "Hinter den Schlagzeilen" samt einfühlsamer Interviews. "Wirklich geschafft werde ich es haben, wenn mein Name richtig ausgesprochen wird", korrigierte der Ausgezeichnete auf offener Bühne ein Hoppala.

Ein weiterer Publikumsliebling wurde mit einer "Platin-Romy" bedacht: Heinz Marecek. Der Schauspieler ("Bockerer", "Lindenstraße", "Soko Kitzbühel") wurde "für seine außergewöhnliche Karriere, die sich vom Theater in der Josefstadt bis in den Fernsehhauptabend spannt", geehrt. Der 81-Jährige erwähnte in seiner Dankesrede auch die Einsparungen im Kulturbereich: "Glauben Sie nicht, Kunst ist ein Luxusgegenstand! Kunst ist ein Herzstück unserer Demokratie!" Eine "Diamant-Romy" ging an Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten und Uwe Schott für die herausragende Produktion der Serie "Babylon Berlin".

Eine "Kurier Romy" gab es für das "TV-Ereignis des Jahres": den Eurovision Song Contest (ESC) in Wien, wobei das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sowie Executive Producer Michael Krön gewürdigt wurden. Auch vier "Erfolgs-Romys" gab es bei der Gala zu vergeben. Diese gingen an Gery Seidl für den mit Blick auf die Kinobesucherzahlen erfolgreichsten österreichischen Film seit Jahren: "Aufputzt is". Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian werden für den Kinoerfolg "Das Kanu des Manitu" geehrt und bedankten sich mit einer gereimten "Ode an die Romy", Sebastian Bezzel für "Steckerlfischfiasko" aus der Eberhofer-Filmreihe und Diana Amft, Jasmin Gerat, Franziska Hackl und Franziska Weisz für die Serie "Tage, die es nicht gab".

Erstmals entschloss sich der "Kurier", auch sportliche Leistungen zu würdigen. Die Romy-Statuetten "Spitzensport" gingen an den Snowboarder Alessandro Hämmerle, Para-Skirennläufer Johannes Aigner und Seglerin Lara Vadlau stellvertretend für jene Spitzensportler, die ihren Riesen-Trainingsumfang als Zeitsoldaten des österreichischen Bundesheeres absolvieren dürfen.