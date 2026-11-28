Angelegt sind Platte und Auftritte als musikalisch-humorvoller Rückblick auf die eigene Kindheit. "Die Energieferien verbrachte Thomas Stipsits Jahr für Jahr bei seinen Großeltern im burgenländischen Stinatz. Dort lernte er nicht nur den burgenländischen Dialekt kennen, sondern bekam von Oma und Opa auch so manche Lebensweisheit mit auf den Weg", heißt es in der Ankündigung. Folglich warten auf die Fans des Kabarettisten und Schauspielers "ganz persönliche Songs, die von Herzen kommen und in denen Erinnerungen, Erlebnisse und musikalische Einflüsse ihren Platz finden".

"Energieferien" erscheint am 4. Oktober 2027. Dazu ist auch eine Tour avisiert, die den beliebten Schmähführer ab Ende September neben einem knappen Dutzend Auftritten im Wiener Globe auch zu zahlreichen Stationen in den Bundesländern führt. Begleitet wird er von einer fünfköpfigen Band, die Stipsits ursprünglich für seinen Support-Auftritt der großen Seiler & Speer-Show im Happel-Stadion 2025 zusammengestellt hatte. Mit dabei sind Bandleaderin Christina Zauenr (Keys), Thomas Hechenberger (E-Gitarre), Raphaela Fries (Drums), Michael Mozeth (Bass) und Chris Harras (Akustikgitarre). Für die Live-Abende soll es neben den eigenen Songs auch "humorvolle Geschichten, skurrile Anekdoten und die eine oder andere Coverversion" geben.

(S E R V I C E - https://www.stipsits.com/ )