Klimts Attersee-Bild „Litzlbergkeller“ wird versteigert, 1997 brachte es einen Rekord

Gustav Klimts Gemälde „Litzlbergkeller“ aus den Jahren 1915 und 1916 wird am 17. November bei Christie’s in New York versteigert. Das Auktionshaus schätzt das Bild laut seiner Ankündigung auf 60 bis 80 Millionen Dollar, ohne Gebühren. Es soll den Abendverkauf für Kunst des 20. Jahrhunderts anführen. Laut Berichten über die Ankündigung ist für das Bild eine Garantie vereinbart, es wird also in jedem Fall verkauft.

Schon einmal war das Bild ein Auktionsereignis. Im Mai 1997 wurde es bei Sotheby’s in New York aus dem Nachlass des Kunsthändlers Serge Sabarsky versteigert, wie die Provenienzangaben des Leopold Museums festhalten. Der Preis lag damals laut den Berichten bei 14,7 Millionen Dollar, zu dieser Zeit ein Rekord für ein Werk Klimts bei einer Auktion. Seither war es fast 30 Jahre in derselben Privatsammlung, zuletzt als Dauerleihgabe im Leopold Museum in Wien.