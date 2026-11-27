Im Sommer geht es auf Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. "Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt", wurde Brian Littrell zitiert.

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