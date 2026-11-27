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Die Backstreet Boys treten 2027 zwei Mal im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Die Band wird dort am 24. und 25. Juni laut Veranstalter Live Nation ihre "Into The Millenium - Homecoming"-Show "in einem 26 Songs umfassenden Hitmarathon" präsentieren. Ein besonderes Highlight sei dabei das Opening, bei dem die Sänger auf Surfbrettern von der Stadiondecke auf die Bühne schweben.
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Im Sommer geht es auf Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. "Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt", wurde Brian Littrell zitiert.
(S E R V I V E - Karten: www.ticketmaster.at )