In "'Was könnt Ihr tun' Das Österreich, das Nein zu Hitler sagte. 1930-1945" (Amalthea Verlag) liefert er aber nicht die versprochene "Geschichte des österreichischen Widerstands", sondern über 350 Seiten zunächst einmal viel Basiswissen über die Erste Republik. "Das Buch wurde 2023 für Franzosen geschrieben - und die wissen oft nur wenig darüber", erklärt Sévillia im Gespräch mit der APA. "Außerdem bin ich der Meinung, dass die Erste Republik untrennbar mit der Zeit, als Österreich Teil des 'Deutschen Reiches' war, verbunden ist. Die Zwischenkriegszeit war ja geprägt von der Frage 'Was ist Österreich?'. Viele haben vergessen: Auch die österreichischen Sozialisten sahen Österreich nach dem Zusammenbruch der Monarchie als Teil Deutschlands - aber natürlich nicht im Sinne Hitlers."

"Ich bin nicht immer Mainstream", erklärt der freundliche ältere Herr in gewähltem Deutsch mit charmantem französischen Akzent, und das merkt man seinem Buch auch an. Etwa dann, wenn er die Rolle der Bundeskanzler Ignaz Seipel und Engelbert Dollfuß als österreichische Patrioten hervorhebt. "Ich bin aber kein Dollfuß-Anhänger", beeilt er sich, hinzuzufügen. "Er hat autoritär regiert und war kein Demokrat." Doch auch das linke Lager hätte extreme Positionen verfolgt. "Die Tragödie der Zeit war, dass zwischen Rechts und Links kein Kompromiss möglich war."

Jean Sévillia, der, wiewohl oftmals als Historiker bezeichnet, Literaturwissenschaften studiert hat und sich erst als Journalist von "Le Figaro Magazine", dem Wochenendmagazin der Tageszeitung "Le Figaro", seinem Lieblingsthema Geschichte ausgiebig widmen konnte ("Das war damals vakant."), hat laut eigenen Angaben rund 30 Artikel über die Geschichte seiner zweiten Heimat geschrieben. Drei seiner zahlreichen Bücher hat er Österreichs Geschichte gewidmet: Andreas Hofer, Kaiserin Zita und Karl, Österreichs letztem Kaiser. In seinem neuen Buch wollte er vor allem hervorheben, dass das Ergebnis der "Anschluss"-Abstimmung oder die Bilder der jubelnden Massen am Heldenplatz keineswegs das "wahre Gesicht" des Landes widerspiegelten.

"Rund ein Drittel hat die Nazis akzeptiert und mit ihnen Hoffnungen verbunden, nicht immer aber ihre Ideologie geteilt; ein Drittel hat sich passiv verhalten; ein Drittel, vielleicht etwas weniger, waren Nazi-Gegner", rechnet Sévillia vor. "Unter ihnen waren Sozialisten und Kommunisten genauso vertreten wie Konservative, Katholiken oder Legitimisten." Speziell die Rolle der Patrioten und Kaisertreuen im österreichischen Widerstand sei in der bisherigen Literatur zu wenig berücksichtigt worden, meint der Franzose und beruft sich dabei auch auf den Historiker Wolfgang Neugebauer, den langjährigen Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes.

In seinem Buch betont Sévillia daher nicht nur die Aktivitäten konservativer und legitimistischer Österreicher und ihren großen Blutzoll im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Auch der Einsatz des jungen Otto Habsburg wird dabei gewürdigt. Besonders große Wertschätzung bringt der Journalist jedoch dessen Mutter Zita entgegen: Er ist Proponent eines Verein, der den seit 2008 laufenden Seligsprechungsprozess der 1989 gestorbenen Gattin Karls I., der "letzten Kaiserin von Österreich", unterstützt. "Das hat mit Politik oder Monarchismus nichts zu tun", beteuert er. "Sie war eine große, mutige Dame, die viel erlitten hat. Sie war ein Beispiel für Moral und Spiritualität."

In Frankreich ist Jean Sévillia, Vater von sechs Kindern (ein Sohn wurde Priester) und zwanzigfacher Großvater, mit Büchern über moralische und historische (In-)Correctness und die "Neue Kleidung des intellektuellen Terrorismus" zu einer umstrittenen Figur der politischen Debatte geworden. "Ich bin kein Ultra-Rechter", versichert er und sieht ein Problem darin, dass sich heutzutage Konservative nicht mehr trauten, konservativ zu sein. Dadurch gehe die Mitte verloren und alles radikalisiere sich, ganz ähnlich wie in den 1920er- und 1930er-Jahren. "Aber rechts oder konservativ zu sein, ist nicht gleichbedeutend mit faschistisch zu sein!"

Die Lage in Frankreich fünf Monate vor den nächsten Präsidentschaftswahlen schätzt er vor dem Hintergrund dieser Polarisierung als beunruhigend ein: "Wenn Marine Le Pen oder Jean-Luc Mélenchon gewählt werden, droht das Chaos!"

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

Service: Jean Sévillia: "'Was könnt Ihr tun' Das Österreich, das Nein zu Hitler sagte. 1930-1945", Mit einem Vorwort von Franz Fischler. Amalthea Verlag, 480 Seiten, 34 Euro