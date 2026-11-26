Damit nicht genug: Eingespielt wurde das Duett "Torn" (auf Deutsch: Zerrissen) der beiden, wie auf einem Videomitschnitt von Netflix zu sehen ist. Bono sang seine Stimme live dazu mit, während die von Dolly Parton vom Band kam.

Parton war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren in Nashville (Tennessee) gestorben. US-Medien nannten am Folgetag Krebs als Todesursache. Im Country-Song "Torn" geht es um zerbrochene Familienbande, Missverständnisse und Misstrauen zwischen Menschen, die sich nah sein sollten. Parton hatte ihren Part im Juni aufgenommen, es war ihre letzte Gesangsaufnahme.