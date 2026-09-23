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Lionel Richie sagt nach Herz-OP mehrere Konzerte ab

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Der 77-Jährige soll nach Auszeit bald wieder auf der Bühne stehen
©JEFF SCHEAR, Getty Images North America, APA
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US-Sänger Lionel Richie ("Hello", "All Night Long") muss nach einem Eingriff am Herzen mehrere geplante Konzerte in den USA verschieben. Der 77-Jährige habe sich einem "Routineeingriff wegen Vorhofflimmerns" unterzogen, teilte sein Sprecherteam auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben der Ärzte sei alles "perfekt" verlaufen. "Lionel geht es gut, aber er wird eine Auszeit nehmen und bald wieder auf der Bühne stehen", hieß es in der Mitteilung.

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Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung. Sie kann mit Medikamenten oder mit einem operativen Eingriff behandelt werden.

Drei in den USA geplante Auftritte im Rahmen seiner laufenden "Sing a Song All Night Long"-Tour mit der Band Earth, Wind & Fire sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Richies nächstes Konzert in Las Vegas ist für Mitte Oktober geplant.

Richie und die Band sind seit Juni in den USA auf Tour. Aus gesundheitlichen Gründen verschob der Sänger in den vergangenen Monaten bereits einige Konzerte, einen Auftritt brach er nach einem Schwindelanfall vorzeitig ab, wie US-Medien berichteten. Die Soul-Ikone wurde durch Welthits wie "Hello", "Truly", "Say You, Say Me" oder "Three Times a Lady" bekannt.

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