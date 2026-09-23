Maffay will nach AfD-Sieg nicht "bequem" sein

In seiner Rolle als Künstler müsse man Gegenwind aushalten können. "Es ist unsere Verpflichtung, uns zu äußern. Jetzt bequem zu sein, wäre gefährlich."

Gemeinsam mit Johannes Oerding bringt Maffay im Herbst ein gemeinsames Album heraus. Es trägt den Titel "Nashville" und erscheint am 2. Oktober.