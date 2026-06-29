Rocksänger Peter Maffay kann sich Texte nicht merken

Rocksänger Peter Maffay (76) greift vor Auftritten stets zu seiner Gitarre und bereitet sich auf das nächste Konzert vor. "Ich vergesse regelmäßig meine Texte", sagte Maffay in Hamburg. "Ich hoffe, dass das nichts mit Alzheimer zu tun hat." Auf der Bühne den Text zu vergessen, sei für ihn eine Horrorvorstellung. "Wenn ich meinen Teleprompter nicht hätte, wäre ich verloren." Der gebürtige Rumäne geht mit dieser Schwäche aber auch ganz offen um, wie er erklärte.

von APA