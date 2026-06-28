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Bocelli feierte 30er seines Hitalbums "Romanza" in Venedig

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Bocelli feiert "Romanza" und ist derzeit auf Welttournee
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Mit einem ausverkauften Konzert auf dem Markusplatz in Venedig hat der italienische Startenor Andrea Bocelli das 30-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums "Romanza" gefeiert. Mehr als 5.000 Zuschauer verfolgten am Samstagabend den Auftakt der Italien-Etappe seiner Welttournee unter freiem Himmel. Begleitet vom Orchester unter der Leitung von Carlo Bernini präsentierte der 67-Jährige einen Querschnitt aus seinem Opern- und Poprepertoire.

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Auf dem Programm standen Arien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Gioachino Rossini und Franz Lehár sowie seine bekanntesten Lieder wie "Caruso", "Vivere", "Romanza", "Il mare calmo della sera" und "Vivo per lei". Mit einer Ovation reagierte das Publikum auf das Konzertende, worauf Bocelli drei Zugaben gab. Dazu gehörten "Notte a Venezia", sein internationaler Erfolg "Con te partirò" sowie "Nessun dorma" aus Puccinis Oper "Turandot".

"Romanza" sei das Sprungbrett seiner internationalen Karriere gewesen, erklärte Bocelli. Zugleich sei das Album eine Zusammenfassung seiner persönlichen und künstlerischen Geschichte. Auch drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung habe es nichts von seiner Bedeutung verloren. "Romanza" gilt mit mehr als 20 Millionen verkauften Exemplaren als das erfolgreichste italienische Album aller Zeiten und zählt zu den weltweit erfolgreichsten Alben in einer anderen Sprache als Englisch.

Nach dem Konzert in Venedig setzt Bocelli seine Welttournee zunächst in Nordamerika und Europa fort. In Italien stehen im Juli drei Auftritte im Teatro del Silenzio in seinem Heimatort Lajatico in der Toskana auf dem Programm. Am 22. August tritt der Startenor im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf. Für September ist zudem die Veröffentlichung der Jubiläumsausgabe "Romanza 30th" angekündigt".

(S E R V I C E - https://www.andreabocelli.com/ )

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