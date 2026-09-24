Pop-Trio Sugababes meldet sich zurück

Den Angaben des zuständigen PR-Teams zufolge handelt es sich "um das erste vollständige Studioalbum von Keisha, Mutya und Siobhán seit ihrem Debüt 'One Touch' aus dem Jahr 2000". Auf dem 2022 veröffentlichten Album "The Lost Tapes" war ebenfalls die Originalbesetzung zu hören. Die Songs waren jedoch teils bereits Jahre zuvor aufgenommen worden, als das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan (MKS) zusammenarbeitete.

Die Sugababes feierten vor allem in den 2000er-Jahren große Erfolge. Nach dem Albumdebüt und dem ersten Top-Ten-Hit "Overload" verließ Donaghy 2001 das Trio. Mit ihrer Nachfolgerin Heidi Range gelang der Formation 2002 der endgültige große Durchbruch mit der ersten Nummer-eins-Single "Freak Like Me". Neben dem neuen Song "Ghost", zu dem am Donnerstag auch ein Musikvideo veröffentlicht werden sollte, waren mit "Jungle", "Weeds" und "Shook" bereits drei weitere Songs des kommenden Albums auf Streaming-Plattformen abrufbar.