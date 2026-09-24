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Oasis warnt vor Betrug

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Kampf dem Betrug: Oasis sagen Kriminellen den Kampf an
©Afp, APA, HENRY NICHOLLS
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Die Britpopband Oasis hat im Rahmen ihrer Tour im kommenden Jahr vor betrügerischen E-Mails in dem mehrstufigen Verfahren zum Ticketverkauf gewarnt. "Wichtig: Wir wurden auf möglichen Betrug mit Oasis-Tickets hingewiesen", hieß es in einem Instagram-Post der Band. In dem Verfahren werden zufällig Bewerber ausgelost, die per E-Mail einen Code erhalten, mit dem sie online die Tickets kaufen können. Weitergegeben werden können die Codes nicht.

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"Bei jeglichen Codes, die zum Verkauf angeboten werden, handelt es sich um Betrug", warnte Oasis nun. Zudem solle darauf geachtet werden, dass die Codes ausschließlich zwischen dem 24. und 27. September von der E-Mail-Adresse oasis@openstageit.com versendet werden, so die Warnung. Gekauft werden können die Tickets demnach nur von der offiziellen Webseite des Anbieters Ticketmaster. Auch Karten aus dem Weiterverkauf werde es ausschließlich dort geben, und zwar zum originalen Preis. Doch das werde erst später möglich sein.

Kürzlich hatte die Gruppe um die Gallagher-Brüder eine Tour durch Großbritannien, weitere europäische Länder und die USA zwischen Mai und September 2027 bekanntgegeben. Am 2. und 3. sowie am 6. Juli 2027 wollen sie in der Münchner Allianz Arena auftreten - in Österreich ist hingegen kein Stopp vorgesehen.

(S E R V I C E - www.instagram.com )

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