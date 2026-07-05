Oasis sind keine Fans von Englands WM-Hymne "Wonderwall"

Der Hit aus den Neunzigern ist so populär wie Oasis selbst. Was gar nicht so viele wissen: Die legendären Brüder Liam und Noel Gallagher haben selbst so ihre Probleme mit der Hymne, die England nun zum ersehnten ersten Titel seit 1966 begleiten soll. Im Folgenden die besten Geschichten um "Wonderwall" und seine Schöpfer.

"Because maybe, you're gonna be the one that saves me. But after all, you're my wonderwall": Der Songtext von "Wonderwall" handelt von der Hoffnung, dass eine besondere Person Halt gibt und einen emotional retten könnte. Die Zeilen stammen von Noel Gallagher. Der erzählte einst, der Song sei seiner damaligen Freundin und späteren Frau Meg Mathews gewidmet. Eine Notlüge, wie er Jahre später (und nach der Scheidung) der BBC anvertraute: Die Medien hätten ihm die Deutungshoheit genommen. "Und wie sagt man seiner Frau, dass es nicht von ihr handelt, wenn sie es einmal gelesen hat?"

Liam Gallagher sagte dem "Far Out Magazine" einmal: "Am Anfang mochte ich den Song nicht. Ich fand ihn irgendwie seltsam." Selbst der Songschreiber, sein Bruder Noel, fremdelt bis heute: Auf die Frage, warum er glaube, dass ausgerechnet "Wonderwall" als erster Oasis-Hit die eine Milliarde Streams geknackt habe, sagte er dem Magazin "MOJO": "Ich habe keine Ahnung. Das ist kaum zu glauben. "Wonderwall" ist einer meiner am wenigsten geliebten Songs, weil er nicht fertig ist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich wahrscheinlich einen anderen Song als unser Markenzeichen auswählen. Wahrscheinlich "Some Might Say"."

Nach dem Zittersieg der Engländer gegen die DR Kongo schrieb Liam Gallagher aber: "Komm schon, England. Komm schon, 'Wonderwall'." Noel sagte der "Sun" schon nach dem ersten WM-Spiel: "'Wonderwall' gehört den Menschen und es war ein magischer Moment zwischen den Menschen und den Spielern."

Auf der FIFA-Website ist aktuell ein Bericht über "Wonderwall" zu lesen. Darin schreibt der Weltverband auch, warum der Hit so gut zu den bei großen Turnieren notorisch erfolglosen Three Lions passt: "Der Songtext handelt von einer Figur, die das Feuer im Herzen verloren zu haben scheint, das sie einst antrieb, die aber im Innersten nie an ihren eigenen Fähigkeiten zweifelte. Genau wie England mit der sechs Jahrzehnte andauernden Durststrecke. Tatsächlich wird "Wonderwall" seit seiner Entstehung mit Hoffnung verbunden." 1966 wurde England zum ersten und einzigen Mal Weltmeister, den EM-Titel gewann das Team nie.

Die Bühnen der Welt stürmten Liam und Noel Gallagher, die im Vereinsfußball übrigens Fans von Manchester City sind, spätestens mit ihrer zweiten Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995. Hits wie "Wonderwall" machten Oasis weltberühmt. Genauso wie ihre zahlreichen Differenzen, die 2009 in der Band-Auflösung gipfelten. "Ich würde lieber meine eigene Scheiße fressen, als wieder in einer Band mit ihm zu sein. Er ist ein miserabler kleiner Scheißer", klagte Liam 2011 über Noel. Viele Jahre und etliche Scharmützel später war alles vergessen: Die Reunion-Tournee begeisterte 2025 die Massen.