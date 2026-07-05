Sting interpretiert in Montreux Klassiker von The Police neu

Im Auditorium Stravinski in Montreux gaben der Singer-Songwriter und seine beiden Kollegen so einige Hits von The Police wieder. Die 1977 gegründete Rockband machte Sting weltbekannt. Im neuen Kleid kam etwa der wohl erfolgreichste Song von The Police, "Every Breath You Take", daher. Als Zugabe gab es außerdem eine ausgedehnte Version von "Roxanne". Auch Stings Solo-Hits, darunter "Englishman in New York" oder "Desert Rose", kamen nicht zu kurz.

Sting, der mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas Sumner heißt, begann seine musikalische Laufbahn Anfang der 1970er-Jahre in der Jazzband Last Exit. 1977 gründete er gemeinsam mit Andy Summers und Stewart Copeland die Band The Police. Ab 1985 schlug Sting eine Solokarriere ein und war als Schauspieler in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.