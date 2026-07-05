250.000 Fans bei Mega-Konzert von Popstar Ultimo in Rom

Mit dem Mega-Event übertraf der 29-jährige Ultimo den bisherigen Rekord von Italiens Rockidol Vasco Rossi, dessen Konzert in Modena 2017 nach Veranstalterangaben rund 225.000 Zuschauer angezogen hatte. Als Gast trat in Rom der Sänger Fabrizio Moro auf, der wie Ultimo aus dem Römer Stadtteil San Basilio stammt und dessen Karriere früh gefördert hatte. Für die Veranstaltung wurde auf dem Gelände der Universität eine eigens errichtete Großbühne mit mehreren Großbildschirmen aufgebaut, um den Besuchern auf dem weitläufigen Areal eine gute Sicht zu ermöglichen.

Der erwartete Besucheransturm machte eine Sicherheits- und Logistikplanung in bisher kaum gekanntem Umfang erforderlich. Rund 2.500 Stewards und Sicherheitskräfte sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Gesteuert wurde der Einsatz von einem eigens eingerichteten Sicherheitszentrum. Auf demselben weitläufigen Areal hatte Papst Leo XIV. im vergangenen August das Weltjugendtreffen mit einer Million Pilger gefeiert.

Rund 500 Sanitäter standen bereit, dazu kamen zehn medizinische Erstversorgungsstationen auf dem Veranstaltungsgelände sowie 20 Rettungswagen. Mehr als 50 Helfer kümmerten sich um Besucher mit Behinderungen. Auch außerhalb des Konzertgeländes wurden Sanitätsstationen etabliert. Um den An- und Abreiseverkehr zu bewältigen, verkehrten die U-Bahn-Linien in der Nacht nach dem Konzert ausnahmsweise durchgehend.

Ultimo ist der Künstlername des römischen Sängers und Songwriters Niccolò Moriconi. Er gehört zu den erfolgreichsten Popmusikern seiner Generation in Italien. Seinen Durchbruch schaffte er 2017 mit seinem Debütalbum "Pianeti", das ihm erstmals größere Aufmerksamkeit in der italienischen Musikszene einbrachte. Ein Jahr später gewann er beim Nachwuchswettbewerb Sanremo Giovani und wurde damit einem breiten Publikum im ganzen Land bekannt. Seitdem veröffentlichte er mehrere Alben, die regelmäßig die Spitzen der italienischen Charts erreichten. Musikalisch verbindet Ultimo eingängige Popmelodien mit Elementen des Rap und der klassischen italienischen Tradition der "Cantautori".