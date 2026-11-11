Leserbriefe zur NEWS-Kultur, November 2026

Sehr geehrter Herr Sichrovsky

Ich freue mich , dass was ich schon zu Anfang sagte und auch schrieb ( Leserbrief an Klaus Woltron, 2022 Kronez.) das die Hysterie, die von den Zeitungen ausging, dass Russland uns angreifen würde, von Herrn Wehrschütz so beantwortet wurde.

Man muss da schon zum Jahr 2014 zurückschauen.

Die Ukraine hat da, nicht zum ersten Mal , davon gesprochen, sich von Russland zu trennen, um ein Leben in einer freien Ukraine aufbauen zu wollen.

Sie sah die Hoffnung darin, sich in Europa - also in der EU - diesen Traum verwirklichen zu können.

Auch mittels Beitritt zur Nato.

Die Nato und die USA sahen darin einen Machtzuwachs und natürlich die Kornkammer und die Bodenschätze und bekundeten Interesse und auch die Möglichkeit, in der Krim einen weiteren Nato Stützpunkt aufzubauen.

Wenige km von Russland entfernt und noch dazu ein wichtiger Seeweg, der einzige, der es ermöglicht, Feinde auf dem Seeweg anzugreifen, sich zu verteidigen.

Dass dies Russland nicht zulassen wird und kann - müsste den Dümmsten einleuchten.

Nur der NATO samt den EU Granden nicht.

Im Gegenteil, sie sicherten der Ukraine Schutz und Aufnahme in die EU und der NATO zu.

Aber um beides zur Verhandlung zu bringen, nötigten sie die Ukraine, die ja auch Atomwaffen hatte und gut gerüstet war, alle Waffen abzugeben, da die EU auf Frieden aufgebaut ist und die Ukraine ja durch die NATO und die EU Staaten geschützt wäre.

Ukraine fühlte sich dadurch sicher und ich denke, auch um zu zeigen, dass sie ernst zu nehmende Partner wären und gab die Waffen ab.(dafür dürfen sie jetzt jedes Jahr um Waffen und Geld betteln).

Am Verhandlungstisch saßen damals die NATO, von der EU entsandt England, Deutschland und Frankreich.

Und die drei am Verhandlungstisch -

England aus der Nato ausgetreten, verhandelt zwar noch immer mit, aber hat keine Verpflichtungen mehr.

Frankreich - hoch verschuldet, steht mit dem Rücken zur Wand, hat aber immer noch Geld für die Rüstung und auch nichts mehr für die Bevölkerung.

Deutschland genauso,neue Steuern Abgaben ein Milliardenschweres "Sondervermögen".

Die ganze westliche Welt rüstet jetzt gegen einen Feind auf, den sie selber erschaffen haben.

Und allerorts treten die "Heeres-Spezialisten" auf, besonders hier im neutralen Österreich, ihre Stunde ist gekommen, um uns ständig zu warnen und zu erklären, warum wir für alles kein Geld haben, sondern nur für Waffen.

Weil der Russe steht vor der Grenze.

Wer braucht da schon Wissenschaft und Kunst, oder gar Soziales:? Wir brauchen auf alle Fälle die NATO:

Und so gibt es eben auch die ständigen "Einflüsterer", die uns klarmachen wollen - wir müssen der NATO beitreten.

Die möchte ich gerne fragen - was Verträge für sie bedeuten?

Denn nach dem Krieg war die Sowjetunion nur dann bereit , Österreich frei zu geben, wenn der von ihnen aufgesetzte Vertrag - und sie hatte das Recht dazu - denn das Gebiet Österreichs war russische Zone - wäre also weiterhin von Russland besetzt gewesen - einer immerwährenden Neutralität zustimme.

Immer während meine Herrschaften.

Aber unsere Aussenministerin könnte ja ein Mail an Putin schicken.

Inhalt: Wir akzeptieren den Vertrag , über die immerwährend Neutralität, nicht mehr, wir wollen jetzt zur NATO gehören. "

Ich bin mir sicher, dass nach so einen Mail an Putin, die Welt in Österreich eine andere wäre.

Wir könnten schon mal russisch lernen.

Und ja Putin hat die Ukraine angegriffen, aber man sollte den Grund und die Verursacher, die den ganzen Schlamassel begonnen haben und jetzt, durch einen geistig fernen Präsidenten der USA und einer völlig überforderten EU nichts dazu beitragen, als Russland zu verteufeln und Selinsky weiterhin in der EU, in allen Ehren, versteht sich einlädt, wird sich nichts ändern.

Ein schönes W.E. Berger Brigitta