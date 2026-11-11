Leserbriefe zur NEWS-Kultur, November 2026

Heinz Sichrovsky verteidigt Kunst und Kultur: Von Wehrschütz zu Highsmith (06.11.26)
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Sehr geehrter Herr Sichrovsky
Ich freue mich , dass was ich schon zu Anfang sagte und auch schrieb ( Leserbrief an Klaus Woltron, 2022 Kronez.) das die Hysterie, die von den Zeitungen ausging, dass Russland uns angreifen würde, von Herrn Wehrschütz so beantwortet wurde.
Man muss da schon zum Jahr 2014 zurückschauen.
Die Ukraine hat da, nicht zum ersten Mal , davon gesprochen, sich von Russland zu trennen, um ein Leben in einer freien Ukraine aufbauen zu wollen.
Sie sah die Hoffnung darin, sich in Europa - also in der EU - diesen Traum verwirklichen zu können.
Auch mittels Beitritt zur Nato.
Die Nato und die USA sahen darin einen Machtzuwachs und natürlich die Kornkammer und die Bodenschätze und bekundeten Interesse und auch die Möglichkeit, in der Krim einen weiteren Nato Stützpunkt aufzubauen.
Wenige km von Russland entfernt und noch dazu ein wichtiger Seeweg, der einzige, der es ermöglicht, Feinde auf dem Seeweg anzugreifen, sich zu verteidigen.
Dass dies Russland nicht zulassen wird und kann - müsste den Dümmsten einleuchten.
Nur der NATO samt den EU Granden nicht.
Im Gegenteil, sie sicherten der Ukraine Schutz und Aufnahme in die EU und der NATO zu.
Aber um beides zur Verhandlung zu bringen, nötigten sie die Ukraine, die ja auch Atomwaffen hatte und gut gerüstet war, alle Waffen abzugeben, da die EU auf Frieden aufgebaut ist und die Ukraine ja durch die NATO und die EU Staaten geschützt wäre.
Ukraine fühlte sich dadurch sicher und ich denke, auch um zu zeigen, dass sie ernst zu nehmende Partner wären und gab die Waffen ab.(dafür dürfen sie jetzt jedes Jahr um Waffen und Geld betteln).
Am Verhandlungstisch saßen damals die NATO, von der EU entsandt England, Deutschland und Frankreich.
Und die drei am Verhandlungstisch -
England aus der Nato ausgetreten, verhandelt zwar noch immer mit, aber hat keine Verpflichtungen mehr.
Frankreich - hoch verschuldet, steht mit dem Rücken zur Wand, hat aber immer noch Geld für die Rüstung und auch nichts mehr für die Bevölkerung.
Deutschland genauso,neue Steuern Abgaben ein Milliardenschweres "Sondervermögen".
Die ganze westliche Welt rüstet jetzt gegen einen Feind auf, den sie selber erschaffen haben.
Und allerorts treten die "Heeres-Spezialisten" auf, besonders hier im neutralen Österreich, ihre Stunde ist gekommen, um uns ständig zu warnen und zu erklären, warum wir für alles kein Geld haben, sondern nur für Waffen.
Weil der Russe steht vor der Grenze.
Wer braucht da schon Wissenschaft und Kunst, oder gar Soziales:? Wir brauchen auf alle Fälle die NATO:
Und so gibt es eben auch die ständigen "Einflüsterer", die uns klarmachen wollen - wir müssen der NATO beitreten.
Die möchte ich gerne fragen - was Verträge für sie bedeuten?
Denn nach dem Krieg war die Sowjetunion nur dann bereit , Österreich frei zu geben, wenn der von ihnen aufgesetzte Vertrag - und sie hatte das Recht dazu - denn das Gebiet Österreichs war russische Zone - wäre also weiterhin von Russland besetzt gewesen - einer immerwährenden Neutralität zustimme.
Immer während meine Herrschaften.
Aber unsere Aussenministerin könnte ja ein Mail an Putin schicken.
Inhalt: Wir akzeptieren den Vertrag , über die immerwährend Neutralität, nicht mehr, wir wollen jetzt zur NATO gehören. "
Ich bin mir sicher, dass nach so einen Mail an Putin, die Welt in Österreich eine andere wäre.
Wir könnten schon mal russisch lernen.
Und ja Putin hat die Ukraine angegriffen, aber man sollte den Grund und die Verursacher, die den ganzen Schlamassel begonnen haben und jetzt, durch einen geistig fernen Präsidenten der USA und einer völlig überforderten EU nichts dazu beitragen, als Russland zu verteufeln und Selinsky weiterhin in der EU, in allen Ehren, versteht sich einlädt, wird sich nichts ändern.
Ein schönes W.E. Berger Brigitta
Lieber Herr Sichrovsky …. Wenn ich Hr Wehrschütz richtig verstehe, sieht er auch die Notwendigkeit, dass Europa etwas für seine
Verteidigung tut – vor allem weil die Amerikaner uns konventionell nicht mehr verteidigen werden …. Und Europa hat die letzten 30 Jahre
nur abgerüstet …Friedensdividenden sind reichlich geflossen - wir haben keine kampffähigen Militärs mehr in Europa – ausser der Ukraine.
Ich halte auch den Wehr-bzw. den Zivildienst als sinnvoller Dienst an der Gemeinschaft – die paar Monate sind ja nicht zu viel verlangt –
und zeigt dem Einzelnen dass er auch Verantwortung für die Gemeinschaft – dem gegenüber Staat hat.
Wir leben in einer Welt wo fast niemand mehr die Verantwortung für sein Handeln oder für den anderen übernimmt - jedes Problem wird im Sinne
eines Vollkaskoschutzes an den Staat zur Lösung delegiert …. Und wenn`s nicht klappt ist man hoch frustriert und fühlt sich übersehen….
Und wer im Kriegsfall in Österreich einfällt – wer soll das heute richtig einschätzen können ? Niemand …. Die Neutralität wird aber
Im Ernstfall niemanden abhalten ….. man sollte in Österreich endlich einmal sinnvoll über die Neutralität diskutieren und sich nicht hinter 1955
verstecken….
Mit besten Grüssen …. Otto Schwarz
Ein Bravo zu Ihrem Wehrschütz- Kommentar. Tut gut inmitten dessen, was es sonst zu diesem Thema zu lesen gibt.
Helmuth Hartmeyer
Heinz Sichrovsky Spitzentöne: Orf III – Kultursender in Abwicklung? (04.11.2026)
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 45/26 erschienen.
Alles erschütternd! Der einzige Sender, wo es noch gelegentlich interessante Kulturbeiträge gab. Hat nur in letzter Zeit ziemlich nachgelassen. Wenn jetzt noch Arte und 3sat auch noch wegfallen, brauch ich das ganze Kastl überhaupt nicht mehr. Wo soll das alles hinführen? Wenn es in Zukunft keinen Schnee mehr gibt, werden auch die Schirennen als Quotenbringer wegfallen…
LG Johanna
Lieber Heinz Sichrovsky,
für mich stellt sich gleich bei den ersten Worten Ihrer Spitzentöne
betreffend Kulturminister Babler und Finanzminister Marterbauer folgende
Frage: Wie passen SPÖ und Kultur in Zeiten wie diesen noch zusammen,
wenn der unbeliebteste und der beliebteste Minister gemeinsam der
Kultur finanziell an den Kragen gehen? Meine resignierende Antwort ist:
Gar nicht! Einerseits, weil Babler von Anfang an eine Fehlbesetzung in
diesem Ressort war und andererseits, weil Marterbauer als Finanzminister
eine Erfindung Bablers ist, sich diesem dafür offensichtlich zu Dank
verpflichtet fühlt und letztendlich ein Mann der Zahlen ist. Und die
sind angesichts der Budgetlage schlecht, also muss man kürzen. Und weil
Babler in diesem Zusammenhang kein Gegner ist, trifft's halt auch die
Kultur sehr hart. Was das bedeuten könnte, legen Sie eindrucksvoll dar.
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen. Eben erst
feierte der Kultursender ORF III sein Bestandsjubiläum "15 Jahre ORF
III". Es schien, als wollte sich der Sender selbst Mut zusprechen im
Wissen, dass sein Ende naht. Und was das RSO betrifft, fällt mir nur ein
"Und täglich grüßt das Murmeltier!" Wie ist es möglich, dass dieses
herausragende Orchester, seit Jahren nicht auf finanziell abgesicherte
Beine gestellt werden kann? In regelmäßigen Abständen muss man um den
Fortbestand zittern. Gut, Babler hat bei Regierungsantritt den Bestand
bis 2029 garantiert. Was davon zu halten ist, kann man nach den
Turbulenzen in der SPÖ rund um Babler leicht erahnen. Wer den
Finanzminister und baldigen Vizekanzler vor kurzem gesehen und ihm
zugehört hat, nachdem er seine Chemotherapie erfolgreich beendet hatte,
kann unmöglich hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.Es ging um den
Machtwechsel in der SPÖ, um den Verbleib Bablers als Minister und um
eine Regierungsumbildung nicht nur in der SPÖ. Die abschließenden Worte
Marterbauers waren:" Wir wissen es selbst nocht nicht." Da kommt doch
gleich Zuversicht und Begeisterung auf! Apropos Regierungsumbildung! Da
könnten bei der Nervosität der ÖVP vor den kommenden Landtagswahlen -
die SPÖ muss in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr nervös sein - und
mit den Neos sowieso unversehens Neuwahlen ins Haus stehen. Und damit
schließt sich der Kreis zu Ihren Spitzentönen. Allerdings wäre in meinem
Szenario nicht erst 2029 ein Vokaki-TV in Aussicht.
Ich grüße Sie in der Sache betrübt, aber wie immer herzlich Riki Pacik