Spitzentöne: Orf III – Kultursender in Abwicklung?

Mittlerweile haben sich die Ereignisse ins Apokalyptische entwickelt: Der ORF verliert zusätzlich 90 Millionen, weil er sich die Umsatzsteuer nicht mehr vom Finanzministerium zurückholen kann, wie es jeder Würstelbude zugestanden wird. Babler, offenbar mit dem ­Überleben ausgelastet, hat sich das vom Finanzminister widerspruchslos aufschwatzen lassen. Die noch amtierende ORF-Interimsgeneralin Thurnher hat dagegen Verfassungsklage wegen Aushebelung des öffentlich-rechtlichen Auftrags angekündigt.

Das ist lobenswert, doch hätte man vergleichbare Entschlossenheit schon früher begrüßt, als dem ORF zur Einsparung bloß 40 Millionen auferlegt waren. Die nunmehrige Generaldirektorin Thurnher hat ihre stürmische Spätkarriere im Jänner 2017 als Chefredakteurin des Spartensenders ORF III begonnen. 2021 übernahm sie die Radiodirektion, gleich mit der Ansage, dem Elitesender Ö1 „mehr Content als Köchel“ aufzuerlegen. Heißt: Das im Köchelverzeichnis geordnete Werk Mozarts sei auf seinen Platz hinter den unsterblichen Schöpfungen des Aktuellen Dienstes zu verweisen. Da verwundert es nicht, dass der Demontage des Kultursenders ORF III von Anfang an kein übertriebener Widerstand entgegengesetzt wurde.

Was dem Sender nun droht, ist ungewiss. Erklärtermaßen wird an einem „Kulturcluster“ gearbeitet, der das gesamte einschlägige Angebot in einer Hand sammeln und über den ORF ergießen soll. Auch Ö1 könnte dann zentral befüllt werden.