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Nominierungen für Austro-Filme bei Europas Filmpreisen

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Sandra Wollner heuer bei den Filmfestspielen in Cannes
©Afp, Olivier CHASSIGNOLE, APA
Über einige Nominierungen können sich Austro-Filmemacher im Rahmen des 39. Europäischen Filmpreises freuen, der am 16. Jänner in Athen verliehen wird. Beim Filmfestival in Thessaloniki (ebenfalls Griechenland) wurden am Samstag die finalen Listen veröffentlicht. So kann u.a. die österreichische Regisseurin Sandra Wollner für "Everytime" gleich auf mehrere Preise hoffen. Nominierungen gibt es auch für Markus Schleinzers "Rose" oder Marie Kreutzers "Gentle Monster".

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Traditionell präsentiert die verantwortliche Europäische Filmakademie zunächst eine als Shortlist bezeichnete Vorauswahl, die dann im November von den Mitgliedern des Vorstands der European Film Academy und eingeladenen Expertinnen und Experten eingedampft wird. Zwar findet sich nun unter den 15 final in der Kategorie "European Film" angeführten Streifen keine originär heimische Produktion, Sandra Wollner scheint aber unter jenen Filmschaffenden auf, die um Trophäen in den Kategorien "European Director" und "European Screenwriter" rittern.

Für die barocke Emanzipationsgeschichte "Rose" gibt es zwar keine Nominierung für Schleinzer selbst, wohl aber für die Crew: Allen voran ist die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (48) gleich zweifach als beste Schauspielerin für den Europäischen Filmpreis nominiert - für "Rose" und Pawel Pawlikowskis "Vaterland". In der Rubrik "European Composer" heimste Tara Nome Doyle ebenso, wie Doris Bartelt in der Kategorie "European Costume Designer" und Olivier Meidinger als "European Production Designer" eine Erwähnung ein. Alle drei Künstlerinnen und Künstler wirkten an "Rose" mit.

Mit Hüller um die Schauspielerinnen-Auszeichnung matcht sich u.a. die französische Schauspielerin Léa Seydoux. Letztere ist für ihre Rolle in Marie Kreutzers Missbrauchsdrama "Gentle Monster" nominiert worden. Den Reigen der Produktionen mit Österreich-Bezug komplettiert in der Kurzfilmsparte die deutsch-österreichische Produktion "Bleifrei 95" unter der Regie von Emma Hütt und Tina Muffler.

Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum großen Vorbild, den US-Oscars. Die Auszeichnungen werden abwechselnd in Berlin, dem Sitz der Europäischen Filmakademie, sowie in einer anderen europäischen Stadt verliehen. Im Vorjahr war Joachim Triers Vater-Tochter-Drama "Sentimental Value" der große Sieger der Gala in Berlin.

(S E R V I C E - www.europeanfilmawards.eu )

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