Die Tage mit ihrem Baby seien zum Dahinschmelzen süß. Sie erleben die zauberhaftesten Wochen ihres Lebens. "Du lachst den ganzen Tag und machst uns alle damit so glücklich", schreibt sie über ihren Sohn. Und weiter: "Was für ein Sonnenschein du bist! Noch nie waren November-Tage so traumhaft schön und hell erleuchtet."

Kurz nach der Geburt hatte Biedermann ihren Sohn bereits als größtes Geschenk gewürdigt. Den Vater des Kindes hatte sie als ihre Liebe und wichtigsten Mann an ihrer Seite bezeichnet. Biedermann, die gebürtig aus Bernau in Brandenburg stammt, wurde durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Als Sängerin gewann sie bereits etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera.