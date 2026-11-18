Der historische Meilenstein veranschauliche, "wie unermesslich weit der Weltraum ist", sagte NASA-Forscherin Tiffany Kataria. "Voyager 1" habe fast 50 Jahre gebraucht, um einen Lichttag weit von der Erde entfernt zu sein - und habe dabei gerade einmal den Rand unseres Sonnensystems erreicht. Von anderen Planetensystemen sei die Sonde noch Lichtjahre entfernt. Die im September 1977 gestartete "Voyager 1" war 2012 als erstes Raumschiff in den interstellaren Raum vorgedrungen. Ihre Zwillingssonde "Voyager 2" verließ 2018 ebenfalls das Sonnensystem.

Beide Sonden haben sogenannte Goldene Platten an Bord, die möglichen Außerirdischen unsere Welt erklären sollen. Die rund 30 Zentimeter großen, vergoldeten Scheiben aus Kupfer sind Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen. Auf ihnen sind unter anderem Bilder und Geräusche des Lebens auf der Erde gespeichert, aber auch Sprachnachrichten. Zudem enthalten sie eine Karte unseres Sonnensystems.